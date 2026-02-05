Bastei Lübbe: Trotz Markttrend starkes Wachstum in 2025/2026
Trotz Gegenwind im Markt behauptet sich das Unternehmen mit wachsendem Digitalanteil, solider Profitabilität und unverändert ambitionierten Zielen für das Geschäftsjahr 2025/2026.
- Der Konzernumsatz der ersten neun Monate 2025/2026 beträgt 92,1 Millionen Euro und weist eine zweistellige EBIT-Marge auf.
- Das Unternehmen wächst trotz eines herausfordernden Marktumfelds und bleibt auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen.
- Der Digitalanteil am Gesamtumsatz liegt bei 31 Prozent, was über dem Vorjahr (29 Prozent) liegt, insbesondere durch erfolgreiche Audio- und eBook-Formate.
- Das Segment „Buch“ erzielte Umsätze von 86,8 Millionen Euro, mit einem EBIT von 9,5 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr rückläufig ist.
- Das Ergebnis vor Steuern (EBT) beträgt 10,0 Millionen Euro, das Periodenergebnis 6,7 Millionen Euro, jeweils rückläufig im Vergleich zum Vorjahr.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 bleibt unverändert: Ein Konzernumsatz von 120 bis 125 Millionen Euro und ein EBIT zwischen 14,0 und 16,0 Millionen Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Bastei Luebbe ist am 05.02.2026.
Der Kurs von Bastei Luebbe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,5900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,13 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,6500EUR das entspricht einem Plus von +0,79 % seit der Veröffentlichung.
+1,05 %
-4,75 %
-8,19 %
-15,89 %
-20,21 %
+62,13 %
+77,21 %
+10,90 %
-14,67 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte