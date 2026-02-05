    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck
    Hannover Rück: Prämien steigen, 2025 Gewinnziel von 2,6 Mrd. EUR erreicht

    Hannover Rück startet mit Rückenwind ins Jahr 2026: steigende Prämien, solide Gewinne und optimistische Prognosen prägen die Entwicklung des Rückversicherers.

    Foto: Holger Hollemann - dpa
    • Hannover Rück hat ihr Prämienvolumen in der traditionellen Schaden-Rückversicherung zum 1. Januar 2026 um 3,3 % gesteigert.
    • Der vorläufige Nettokonzerngewinn für 2025 beträgt 2,64 Mrd. EUR und liegt damit im Rahmen der Erwartungen.
    • Für 2026 wird ein Nettokonzerngewinn von mindestens 2,7 Mrd. EUR prognostiziert, was einem Plus von 12,5 % gegenüber der Vorjahresprognose entspricht.
    • Das Prämienvolumen in der Region Amerika stieg um 6,5 %, während Europa, Naher Osten und Afrika nahezu unverändert blieben (+0,4 %) und Asien-Pazifik um 1,9 % wuchs.
    • Im Spezialgeschäft stieg das Prämienvolumen um 5,8 %, insbesondere in den Bereichen Kredit, Kaution und politische Risiken sowie Cyber und Digital.
    • Die Kapitalanlagerendite soll rund 3,5 % erreichen, und die Schaden-Kostenquote in der Schaden-Rückversicherung wird für 2026 unter 87 % erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Jahresergebnisse 2025, bei Hannover Rueck ist am 12.03.2026.

    Der Kurs von Hannover Rueck lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 249,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,04 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 250,30EUR das entspricht einem Plus von +0,24 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.622,50PKT (-0,20 %).


    Hannover Rueck

    ISIN:DE0008402215WKN:840221





