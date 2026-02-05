    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis
    Aurubis peilt im Geschäftsjahr weiterhin ausgeglichenen Finanzmittelfluss an

    Für Sie zusammengefasst
    • Aurubis strebt ausgeglichenen Cashflow an.
    • Free Cashflow fiel auf minus 103 Millionen Euro.
    • Operatives Vorsteuerergebnis steigt auf 375-475 Mio. Euro.
    Aurubis peilt im Geschäftsjahr weiterhin ausgeglichenen Finanzmittelfluss an
    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis peilt trotz eines Rückgangs im ersten Quartal im laufenden Geschäftsjahr weiterhin einen mindestens ausgeglichenen freien Finanzmittelfluss vor Dividendenzahlungen an. So fiel der Free Cashflow in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich zwar von 39 Millionen Euro auf minus 103 Millionen Euro, doch gehe das auf einen Anstieg der Vorratsbestände und die üblichen Fluktuationen des Umlaufvermögens zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage der endgültigen Quartalszahlen mitteilte. Die Prognose für das operative Vorsteuerergebnis hatten die Hamburger wegen höherer Metallpreise und einer guten Kupfernachfrage bereits Ende Januar angehoben.

    Seither rechnet Aurubis-Chef Toralf Haag für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 mit einem operativen Vorsteuerergebnis von 375 bis 475 Millionen Euro, statt zuvor avisierten 300 bis 400 Millionen Euro. Im ersten Geschäftsquartal fiel der operative Vorsteuergewinn - wie ebenfalls bereits bekannt zwar um fast ein Fünftel auf 105 Millionen Euro. Das lag aber an reduzierten Schmelz- und Raffinierlöhnen für die Verhüttung von Kupferkonzentraten, höheren Abschreibungen sowie einem vorgezogenem geplanten Wartungsstillstand am Standort Hamburg. Der Gewinn unter dem Strich fiel laut Mittelung von diesem Donnerstag um knapp ein Fünftel auf 81 Millionen Euro./mis/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 166,5 auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +3,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,12 Mrd..

    Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 141,00EUR was eine Bandbreite von -29,51 %/-9,64 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

