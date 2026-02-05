    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk
    Novo Nordisk enttäuscht: Unerwarteter Umsatzrückgang schockt Anleger!

    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk, der dänische Pharmakonzern, hat die Anleger mit einem unerwarteten Umsatzrückgangsausblick für 2026 enttäuscht, was zu einem massiven Kursverlust der Aktie führte. Ursprünglich war die Veröffentlichung der Quartalszahlen für Mittwoch geplant, doch der Vorstand gab bereits am Dienstag nach Börsenschluss die schlechten Nachrichten bekannt. Der Umsatz wird währungsbereinigt voraussichtlich um 5 bis 13 Prozent sinken, was weit über den Erwartungen der Analysten liegt, die lediglich mit einem Rückgang von 1,4 Prozent gerechnet hatten.

    Die Gründe für diese negative Prognose sind vielfältig. Zum einen wächst die Konkurrenz für die beliebten Medikamente Ozempic und Wegovy, während gleichzeitig politische Maßnahmen in den USA, die auf eine Senkung der Medikamentenpreise abzielen, die Margen des Unternehmens belasten. Trotz eines vielversprechenden Starts der Wegovy-Tablette in den USA, wo in der zweiten Verkaufswoche über 26.000 Rezepte ausgestellt wurden, kann dieser Erfolg die negativen Auswirkungen nicht vollständig ausgleichen.

    Für das vergangene Jahr meldete Novo Nordisk einen Umsatz von 309 Milliarden dänischen Kronen (ca. 41,4 Milliarden Euro), was einem währungsbereinigten Anstieg von 10 Prozent entspricht. Das operative Ergebnis fiel jedoch leicht auf 127,7 Milliarden Kronen, und der Nettogewinn stieg nur um 1 Prozent auf 102,4 Milliarden Kronen. Die Anleger reagierten auf die neuen Informationen mit panikartigen Verkäufen, was zu einem Rückgang der Aktie um bis zu 15 Prozent führte.

    Das Management plant, in einer bevorstehenden Telefonkonferenz weitere Details zu den Herausforderungen und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens zu erläutern. Investoren erhoffen sich Klarheit über die Wettbewerbssituation und die Preisentwicklung in den USA. Die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung hat das Vertrauen in die Führung von Maziar Mike Doustdar, dem neuen CEO, stark beeinträchtigt. Analysten raten derzeit von Investitionen in Novo Nordisk ab und verweisen auf attraktivere Alternativen im Aktienmarkt.

    Insgesamt steht Novo Nordisk vor erheblichen Herausforderungen, die das Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren gefährden könnten. Anleger sollten daher vorsichtig sein und die Entwicklungen genau beobachten, bevor sie Entscheidungen treffen.



    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 40,24EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
