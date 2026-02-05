Tesla-Aktie trotz schwacher Zahlen stabil: Risiko oder Chance für Anleger?

Zusätzlich wird Musk zunehmend kritisiert, da er die finanziellen Mittel von Tesla für seine anderen Projekte wie SpaceX und xAI verwendet. Die Unternehmensbewertung von Tesla bleibt angesichts der sinkenden Verkaufszahlen problematisch. Mit einem Börsenwert von 1,62 Billionen US-Dollar und einem Nettoertrag von nur 3,8 Milliarden US-Dollar ergibt sich ein exorbitantes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 426,3. Analysten sehen die Aktie als überbewertet an, was sich in gemischten Empfehlungen widerspiegelt: Während einige die Aktie kaufen, raten andere zum Halten oder Verkaufen.

Trotz schwacher Quartalszahlen bleibt die Tesla-Aktie stabil, was aus fundamentaler Sicht schwer nachvollziehbar ist. Der Elektrofahrzeughersteller meldete rückläufige Verkaufszahlen, was zu einem Rückgang von Umsatz und Gewinn führte, jedoch fiel die Reaktion der Aktie bislang gering aus. CEO Elon Musk kündigte in einer Pressekonferenz an, dass Tesla sich künftig auf „physische KI“ und autonome Robotik konzentrieren wolle, was die Rolle des Unternehmens als reinen Autobauer in Frage stellt. Die Produktion der Modelle X und S wird eingestellt, um Ressourcen für die Entwicklung des humanoiden Roboters Optimus zu schaffen, dessen autonome Fähigkeiten jedoch noch hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Technisch gesehen zeigen die Charts von Tesla Anzeichen einer möglichen Trendwende. Ein Doppel-Top im Bereich von 450 bis 500 US-Dollar deutet auf einen Widerstand hin, und bearishen Divergenzen in den technischen Indikatoren könnten auf bevorstehende Kursverluste hindeuten. Ein weiterer Rückgang unter die Unterstützung bei 450 US-Dollar könnte zu einer größeren Korrektur führen, wobei Kursziele bei 360 und 300 US-Dollar im Raum stehen.

Parallel dazu fusioniert Musk SpaceX mit seinem KI-Startup xAI, was die Bewertung des neuen Unternehmens auf 1,25 Billionen US-Dollar anhebt. Diese Fusion soll es ermöglichen, innovative Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz und Raumfahrt zu entwickeln. SpaceX plant zudem einen Börsengang, der möglicherweise bis zu 50 Milliarden US-Dollar einbringen könnte. Die hohen Ausgaben von xAI, die etwa eine Milliarde US-Dollar pro Monat betragen, könnten durch die stabilen Einnahmen von SpaceX, insbesondere durch das Starlink-Netzwerk, finanziert werden.

Insgesamt bleibt die Situation um Tesla und die Fusion von SpaceX und xAI angespannt, mit hohen Risiken und Unsicherheiten für Anleger.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 406,0EUR auf Nasdaq (05. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.