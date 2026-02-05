    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler
    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schaeffler-Aktie im Sinkflug: Chance oder Risiko für Anleger?

    Schaeffler-Aktie im Sinkflug: Chance oder Risiko für Anleger?
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Die Schaeffler-Aktie, die in den letzten Monaten von der Begeisterung für humanoide Roboter profitiert hat, steht vor einer kritischen Phase. Nach einem Höchststand von knapp 12 Euro Ende Januar 2026 ist der Kurs auf unter 10 Euro gefallen, was eine Korrekturphase signalisiert. Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang war die Herabstufung der UBS, die die Aktie von "Neutral" auf "Sell" abwertete und das Kursziel von 6,20 auf 8,30 Euro anhob. Analyst Juan Perez-Carrascosa äußerte Bedenken, dass der Markt die wirtschaftlichen Chancen der humanoiden Robotik überbewertet habe, da diese Technologie noch in den Anfängen steckt.

    Die Schaeffler-Aktie erlebte in der Vergangenheit eine dramatische Erholung, nachdem sie im April 2025 auf ein Rekordtief von 3,15 Euro gefallen war. In den folgenden Monaten stieg der Kurs rapide an, verdoppelte sich zwischen November und Ende Januar und erreichte schließlich fast 12 Euro. Diese Entwicklung verdeutlicht, wie schnell sich die Marktstimmung bei themengetriebenen Investments ändern kann.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schaeffler!
    Short
    10,90€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 11,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    9,17€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 9,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aktuell wird die Aktie bei etwa 9,45 Euro gehandelt, was die Anleger verunsichert. Während die UBS pessimistisch ist, gibt es auch Analysten wie Jefferies, die der Aktie weiterhin Potenzial zuschreiben. Jefferies bestätigte seine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 12,60 Euro, obwohl die Analystin auf Herausforderungen bei der Margenentwicklung hinwies. Sie sieht jedoch positive Impulse aus dem Bereich der humanoiden Robotik, die die Erwartungen an Schaeffler stützen könnten.

    Für Anleger stellt sich die Frage, ob jetzt ein günstiger Zeitpunkt zum Einstieg ist. Die Empfehlung lautet, die Aktie zunächst zu beobachten und abzuwarten, wie sich der Kurs bis zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen am 3. März 2026 entwickelt. Ein Rückgang auf die 50-Tage-Linie könnte als Einstiegssignal gewertet werden, jedoch sollte das Engagement vorsichtig und schrittweise erfolgen.

    Insgesamt bleibt die Situation bei Schaeffler angespannt, und die Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein, während sie die Entwicklungen im Bereich humanoide Robotik und die Unternehmenszahlen im Auge behalten.



    Schaeffler

    +1,09 %
    -8,08 %
    +17,06 %
    +50,48 %
    +145,60 %
    +51,16 %
    +48,50 %
    -28,28 %
    -27,14 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 10,12EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Schaeffler-Aktie im Sinkflug: Chance oder Risiko für Anleger? Die Schaeffler-Aktie, die in den letzten Monaten von der Begeisterung für humanoide Roboter profitiert hat, steht vor einer kritischen Phase. Nach einem Höchststand von knapp 12 Euro Ende Januar 2026 ist der Kurs auf unter 10 Euro gefallen, was eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     