Schaeffler-Aktie im Sinkflug: Chance oder Risiko für Anleger?

Die Schaeffler-Aktie erlebte in der Vergangenheit eine dramatische Erholung, nachdem sie im April 2025 auf ein Rekordtief von 3,15 Euro gefallen war. In den folgenden Monaten stieg der Kurs rapide an, verdoppelte sich zwischen November und Ende Januar und erreichte schließlich fast 12 Euro. Diese Entwicklung verdeutlicht, wie schnell sich die Marktstimmung bei themengetriebenen Investments ändern kann.

Die Schaeffler-Aktie, die in den letzten Monaten von der Begeisterung für humanoide Roboter profitiert hat, steht vor einer kritischen Phase. Nach einem Höchststand von knapp 12 Euro Ende Januar 2026 ist der Kurs auf unter 10 Euro gefallen, was eine Korrekturphase signalisiert. Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang war die Herabstufung der UBS, die die Aktie von "Neutral" auf "Sell" abwertete und das Kursziel von 6,20 auf 8,30 Euro anhob. Analyst Juan Perez-Carrascosa äußerte Bedenken, dass der Markt die wirtschaftlichen Chancen der humanoiden Robotik überbewertet habe, da diese Technologie noch in den Anfängen steckt.

Aktuell wird die Aktie bei etwa 9,45 Euro gehandelt, was die Anleger verunsichert. Während die UBS pessimistisch ist, gibt es auch Analysten wie Jefferies, die der Aktie weiterhin Potenzial zuschreiben. Jefferies bestätigte seine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 12,60 Euro, obwohl die Analystin auf Herausforderungen bei der Margenentwicklung hinwies. Sie sieht jedoch positive Impulse aus dem Bereich der humanoiden Robotik, die die Erwartungen an Schaeffler stützen könnten.

Für Anleger stellt sich die Frage, ob jetzt ein günstiger Zeitpunkt zum Einstieg ist. Die Empfehlung lautet, die Aktie zunächst zu beobachten und abzuwarten, wie sich der Kurs bis zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen am 3. März 2026 entwickelt. Ein Rückgang auf die 50-Tage-Linie könnte als Einstiegssignal gewertet werden, jedoch sollte das Engagement vorsichtig und schrittweise erfolgen.

Insgesamt bleibt die Situation bei Schaeffler angespannt, und die Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein, während sie die Entwicklungen im Bereich humanoide Robotik und die Unternehmenszahlen im Auge behalten.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 10,12EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.