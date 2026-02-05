    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKaffee RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kaffee
    Tchibo erhöht Kaffeepreise: Was bedeutet das für Verbraucher und Branche?

    Tchibo, der führende Anbieter von Röstkaffee in Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn, hat angekündigt, seine Preise ab dem 16. Februar 2024 zu erhöhen. Die Preiserhöhung betrifft insbesondere die beliebte Kaffeesorte "Feine Milde", deren Preis für 500 Gramm auf 9,99 Euro steigen wird, was einer Erhöhung von etwa 11 Prozent entspricht. Ein Unternehmenssprecher erklärte, dass die Verkaufspreise für Kaffee im vergangenen Jahr stark angestiegen seien und Tchibo über ein Jahr lang die eigenen Preise stabil halten konnte, nun jedoch reagieren müsse.

    Die Preiserhöhung von Tchibo könnte als Signal für die gesamte Branche wirken, da das Unternehmen als Trendsetter gilt. Laut dem statistischen Bundesamt sind die Kaffeepreise in Deutschland im Vergleich zu 2024 um 12,2 Prozent gestiegen, und im Vergleich zu 2021 sogar um mehr als 31 Prozent. Die Importpreise für nicht geröstete Kaffeebohnen sind im Zeitraum von 2024 auf 2025 um 53,1 Prozent gestiegen, während die Erzeugerpreise für gerösteten Kaffee um 43,3 Prozent zugenommen haben.

    Tchibo hat die Preise zuletzt vor etwa einem Jahr erhöht, als eine Anhebung um 50 Cent bis 1 Euro pro Pfund angekündigt wurde. Das Unternehmen verkauft seine Produkte nicht nur in eigenen Filialen, sondern auch in Supermärkten und online, was ihm ermöglicht, die Endpreise selbst festzulegen. Der durchschnittliche Preis für ein US-Pfund Rohkaffee lag im Dezember 2023 bei etwa 3 US-Dollar, im Vergleich zu 1,6 bis 1,8 US-Dollar im Dezember 2021.

    Die Preiserhöhung von Tchibo könnte nicht nur die eigenen Verkaufszahlen beeinflussen, sondern auch die Preisgestaltung anderer Anbieter im Einzelhandel. In einem angespannten Marktumfeld ist es wahrscheinlich, dass weitere Unternehmen folgen werden, um die gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Produktion auszugleichen. Die Kaffeebranche steht somit vor einer herausfordernden Zeit, in der Verbraucher möglicherweise mit höheren Preisen konfrontiert werden.

    Insgesamt zeigt die Situation bei Tchibo, dass die Kaffeepreise in den kommenden Monaten weiter steigen könnten, was sowohl für Verbraucher als auch für die gesamte Branche von Bedeutung ist.



