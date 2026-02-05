UBS übertrifft Erwartungen: Nettogewinn steigt um 56% – Aktienrückkäufe geplant!

Zusätzlich kündigte die UBS milliardenschwere Aktienrückkäufe an, die im Jahr 2026 beginnen sollen. Die Bank plant, Aktien im Wert von mindestens 3 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen, was ihren Fokus auf Kapitalrückführungen an die Aktionäre unterstreicht. Die harte Kernkapitalquote lag im vierten Quartal bei 14,4 Prozent, leicht gesunken im Vergleich zum Vorquartal.

Die UBS hat im vierten Quartal 2025 ein starkes Ergebnis präsentiert und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der Nettogewinn, der den Aktionären zuzurechnen ist, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar, während Analysten lediglich mit 919 Millionen US-Dollar gerechnet hatten. Der Konzernumsatz belief sich auf 12,1 Milliarden US-Dollar, was den Prognosen der Analysten entsprach, jedoch einen Rückgang im Vergleich zum Vorquartal darstellt. Die Aktie der UBS reagierte positiv auf die Nachrichten und legte um 2,18 Prozent zu.

Konzernchef Sergio Ermotti betonte die gestiegene Vermögensbasis der Bank, die erstmals die Marke von 7 Billionen US-Dollar überschritt. Er äußerte sich optimistisch über die Erreichung der finanziellen Ziele bis 2026 und hob die Fortschritte bei der Integration der Credit Suisse hervor, die als eine der komplexesten Integrationen in der Geschichte des Bankwesens gilt. Analyst Johann Scholtz von Morningstar lobte die Ergebnisse, warnte jedoch vor möglichen Belastungen für den Aktienkurs aufgrund der Kapitalanforderungen in der Schweiz.

Für das Gesamtjahr 2025 weist die UBS einen Gewinn von 7,8 Milliarden US-Dollar aus, was einem Anstieg von 53 Prozent entspricht. Die Dividende für das Geschäftsjahr soll auf 1,10 US-Dollar pro Aktie erhöht werden, was 20 Cent mehr als im Vorjahr bedeutet. Für das kommende Jahr plant die Bank eine weitere Erhöhung im mittleren Zehnprozentbereich.

Gleichzeitig rücken regulatorische Fragen in den Fokus, insbesondere im Zusammenhang mit der Credit Suisse. Bei einer Anhörung in Washington wurden schwere Vorwürfe gegen Schweizer Banken erhoben, die Konten von Vertretern des NS-Regimes betreffen. Die UBS erklärte, dass sie weiterhin an der Aufklärung der Rolle der Credit Suisse während der Nazi-Zeit interessiert sei, betonte jedoch, dass finanzielle Forderungen aus einem früheren Abkommen bereits abgegolten seien.

