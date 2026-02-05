    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS übertrifft Erwartungen: Nettogewinn steigt um 56% – Aktienrückkäufe geplant!

    UBS übertrifft Erwartungen: Nettogewinn steigt um 56% – Aktienrückkäufe geplant!
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    Die UBS hat im vierten Quartal 2025 ein starkes Ergebnis präsentiert und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der Nettogewinn, der den Aktionären zuzurechnen ist, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar, während Analysten lediglich mit 919 Millionen US-Dollar gerechnet hatten. Der Konzernumsatz belief sich auf 12,1 Milliarden US-Dollar, was den Prognosen der Analysten entsprach, jedoch einen Rückgang im Vergleich zum Vorquartal darstellt. Die Aktie der UBS reagierte positiv auf die Nachrichten und legte um 2,18 Prozent zu.

    Zusätzlich kündigte die UBS milliardenschwere Aktienrückkäufe an, die im Jahr 2026 beginnen sollen. Die Bank plant, Aktien im Wert von mindestens 3 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen, was ihren Fokus auf Kapitalrückführungen an die Aktionäre unterstreicht. Die harte Kernkapitalquote lag im vierten Quartal bei 14,4 Prozent, leicht gesunken im Vergleich zum Vorquartal.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UBS Group AG!
    Long
    31,78€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 10,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    37,97€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 10,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konzernchef Sergio Ermotti betonte die gestiegene Vermögensbasis der Bank, die erstmals die Marke von 7 Billionen US-Dollar überschritt. Er äußerte sich optimistisch über die Erreichung der finanziellen Ziele bis 2026 und hob die Fortschritte bei der Integration der Credit Suisse hervor, die als eine der komplexesten Integrationen in der Geschichte des Bankwesens gilt. Analyst Johann Scholtz von Morningstar lobte die Ergebnisse, warnte jedoch vor möglichen Belastungen für den Aktienkurs aufgrund der Kapitalanforderungen in der Schweiz.

    Für das Gesamtjahr 2025 weist die UBS einen Gewinn von 7,8 Milliarden US-Dollar aus, was einem Anstieg von 53 Prozent entspricht. Die Dividende für das Geschäftsjahr soll auf 1,10 US-Dollar pro Aktie erhöht werden, was 20 Cent mehr als im Vorjahr bedeutet. Für das kommende Jahr plant die Bank eine weitere Erhöhung im mittleren Zehnprozentbereich.

    Gleichzeitig rücken regulatorische Fragen in den Fokus, insbesondere im Zusammenhang mit der Credit Suisse. Bei einer Anhörung in Washington wurden schwere Vorwürfe gegen Schweizer Banken erhoben, die Konten von Vertretern des NS-Regimes betreffen. Die UBS erklärte, dass sie weiterhin an der Aufklärung der Rolle der Credit Suisse während der Nazi-Zeit interessiert sei, betonte jedoch, dass finanzielle Forderungen aus einem früheren Abkommen bereits abgegolten seien.



    UBS Group

    +0,12 %
    -4,78 %
    -5,40 %
    +15,91 %
    +22,44 %
    +90,49 %
    +204,75 %
    +178,63 %
    +71,40 %
    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 38,15EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS übertrifft Erwartungen: Nettogewinn steigt um 56% – Aktienrückkäufe geplant! Die UBS hat im vierten Quartal 2025 ein starkes Ergebnis präsentiert und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der Nettogewinn, der den Aktionären zuzurechnen ist, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent auf 1,2 Milliarden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     