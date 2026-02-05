Infineon erhöht KI-Chip-Investitionen: Umsatzsprung und Analystenoptimismus!

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres konnte Infineon einen Umsatz von 3,66 Milliarden Euro erzielen, was einem Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Segmentergebnis stieg sogar um 14 Prozent auf 655 Millionen Euro, während die Segmentergebnis-Marge von 16,7 Prozent auf 17,9 Prozent verbessert werden konnte. Für das zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von etwa 3,8 Milliarden Euro und einer Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich. Für das Gesamtjahr peilt Infineon eine Marge im hohen Zehner-Prozentbereich an und erwartet einen moderaten Umsatzanstieg.

Infineon Technologies hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Investitionen im Bereich der Leistungshalbleiter für künstliche Intelligenz (KI) deutlich erhöhen wird. Angesichts der steigenden Nachfrage nach KI-Chips, insbesondere für Rechenzentren, plant Infineon, die Investitionen für das Geschäftsjahr 2025/26 von ursprünglich 2,2 Milliarden Euro auf 2,7 Milliarden Euro zu steigern. Die Umsätze mit KI-Chips sollen im laufenden Jahr auf 1,5 Milliarden Euro und im darauffolgenden Jahr auf 2,5 Milliarden Euro anwachsen.

Trotz dieser positiven Entwicklungen fiel die Aktie von Infineon am Mittwoch um 1,52 Prozent auf 40,30 Euro. Analysten zeigen sich jedoch optimistisch. Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen und hebt das dynamische Wachstum im KI-Chip-Geschäft hervor. Auch das Analysehaus Jefferies bleibt positiv und hat das Kursziel auf 52 Euro angehoben, da die Ergebnisse des ersten Quartals die Erwartungen übertroffen haben.

Die Nachfrage nach KI-Technologien bleibt stark, und Infineon positioniert sich strategisch, um von diesem Trend zu profitieren. Die Erhöhung der Investitionen in die Fertigungskapazitäten für KI-Chips ist ein klarer Indikator für das Vertrauen des Unternehmens in das zukünftige Wachstum in diesem Sektor. Analysten erwarten, dass der Anteil der KI-Chips am Gesamtumsatz von Infineon von derzeit 10 Prozent auf 15 Prozent steigen könnte, was die Bedeutung dieser Technologie für die zukünftige Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 40,48EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.