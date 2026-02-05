    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infineon erhöht KI-Chip-Investitionen: Umsatzsprung und Analystenoptimismus!

    Infineon erhöht KI-Chip-Investitionen: Umsatzsprung und Analystenoptimismus!
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Investitionen im Bereich der Leistungshalbleiter für künstliche Intelligenz (KI) deutlich erhöhen wird. Angesichts der steigenden Nachfrage nach KI-Chips, insbesondere für Rechenzentren, plant Infineon, die Investitionen für das Geschäftsjahr 2025/26 von ursprünglich 2,2 Milliarden Euro auf 2,7 Milliarden Euro zu steigern. Die Umsätze mit KI-Chips sollen im laufenden Jahr auf 1,5 Milliarden Euro und im darauffolgenden Jahr auf 2,5 Milliarden Euro anwachsen.

    Im ersten Quartal des Geschäftsjahres konnte Infineon einen Umsatz von 3,66 Milliarden Euro erzielen, was einem Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Segmentergebnis stieg sogar um 14 Prozent auf 655 Millionen Euro, während die Segmentergebnis-Marge von 16,7 Prozent auf 17,9 Prozent verbessert werden konnte. Für das zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von etwa 3,8 Milliarden Euro und einer Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich. Für das Gesamtjahr peilt Infineon eine Marge im hohen Zehner-Prozentbereich an und erwartet einen moderaten Umsatzanstieg.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Infineon Technologies AG!
    Long
    37,88€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 13,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    42,82€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 13,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz dieser positiven Entwicklungen fiel die Aktie von Infineon am Mittwoch um 1,52 Prozent auf 40,30 Euro. Analysten zeigen sich jedoch optimistisch. Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen und hebt das dynamische Wachstum im KI-Chip-Geschäft hervor. Auch das Analysehaus Jefferies bleibt positiv und hat das Kursziel auf 52 Euro angehoben, da die Ergebnisse des ersten Quartals die Erwartungen übertroffen haben.

    Die Nachfrage nach KI-Technologien bleibt stark, und Infineon positioniert sich strategisch, um von diesem Trend zu profitieren. Die Erhöhung der Investitionen in die Fertigungskapazitäten für KI-Chips ist ein klarer Indikator für das Vertrauen des Unternehmens in das zukünftige Wachstum in diesem Sektor. Analysten erwarten, dass der Anteil der KI-Chips am Gesamtumsatz von Infineon von derzeit 10 Prozent auf 15 Prozent steigen könnte, was die Bedeutung dieser Technologie für die zukünftige Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.



    Infineon Technologies

    +1,34 %
    -7,95 %
    +5,47 %
    +19,96 %
    +18,01 %
    +12,28 %
    +19,84 %
    +261,61 %
    -42,08 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 40,48EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Infineon erhöht KI-Chip-Investitionen: Umsatzsprung und Analystenoptimismus! Infineon Technologies hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Investitionen im Bereich der Leistungshalbleiter für künstliche Intelligenz (KI) deutlich erhöhen wird. Angesichts der steigenden Nachfrage nach KI-Chips, insbesondere …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     