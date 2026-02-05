Disney im Q1 2026: Umsatzwachstum, aber Gewinnrückgang sorgt für Sorgen!

Im Segment Unterhaltung konnte der Umsatz um sieben Prozent zulegen, jedoch sank das Betriebsergebnis aufgrund steigender Programm-, Produktions- und Marketingkosten auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Diese Kostenüberhänge haben die positiven Effekte aus höheren Abonnement- und Affiliate-Gebühren sowie Kinoeinnahmen überlagert. Die operative Marge in diesem Segment betrug 9,5 Prozent, was die Sorgen um die Margenentwicklung im Streaming-Bereich verstärkt.

Die Walt Disney Company hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das am 27. Dezember 2025 endete, gemischte Ergebnisse präsentiert. Der Umsatz stieg um fünf Prozent auf 26,0 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn je Aktie von 1,40 US-Dollar auf 1,34 US-Dollar sank. Der Gesamtbetriebsgewinn fiel um neun Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar, was bei Anlegern Besorgnis auslöste.

Im Bereich Abonnement-Video-on-Demand stieg der Umsatz um elf Prozent, wobei das Betriebsergebnis um 189 Millionen US-Dollar auf 450 Millionen US-Dollar anstieg. Die Marge erreichte 8,4 Prozent. Im Gegensatz dazu sanken die Werbeerlöse im Unterhaltungssegment um sechs Prozent, was auf verschiedene Faktoren wie höhere politische Werbung und den Nettoeffekt von Star India zurückzuführen ist.

Das Segment Erlebnisse erzielte hingegen Rekordzahlen mit einem Umsatz von 10,0 Milliarden US-Dollar und einem Betriebsergebnis von 3,3 Milliarden US-Dollar. Die Besucherzahlen in den Parks stiegen um ein Prozent, während die Pro-Kopf-Ausgaben um vier Prozent zulegten.

Für das zweite Quartal 2026 erwartet Disney ein Betriebsergebnis im Segment Unterhaltung auf Vorjahresniveau und ein Betriebsergebnis von rund 500 Millionen US-Dollar im Abonnement-Video-on-Demand. Für das Gesamtjahr peilt Disney ein zweistelliges Wachstum des Segment-Betriebsergebnisses an, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, und eine Marge von zehn Prozent im Streaming-Bereich. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll ebenfalls zweistellig steigen.

CEO Robert A. Iger betonte die Erfolge im Kino mit Blockbustern wie „Zootopia 2“ und „Avatar: Fire and Ash“. Dennoch bleibt die Unsicherheit über die kurzfristigen Herausforderungen, die den erhofften Aufschwung bremsen könnten. Die DZ Bank hat den fairen Wert für Disney auf 137 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf „Kaufen“ belassen, was auf eine positive Marktreaktion hindeutet.

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 107,1EUR auf NYSE (05. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.