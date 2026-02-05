Sartorius: Umsatzsprung von 7,6% – Positive Aussichten für 2026!

Sartorius hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem signifikanten Umsatzanstieg von 7,6 Prozent auf 3,538 Millionen Euro abgeschlossen, was die Erwartungen der Unternehmensleitung erfüllt. Die positive Entwicklung ist vor allem auf die Rückkehr zu normalem Nachfrageverhalten bei Verbrauchsmaterialien sowie auf eine hohe Innovationsdynamik in etablierten Therapien und neuen Modalitäten zurückzuführen. Dr. Michael Grosse, Vorstandsvorsitzender von Sartorius, äußerte sich zufrieden über die erreichten Umsatz- und Profitabilitätsziele und betonte, dass beide Unternehmenssparten zu diesem Erfolg beigetragen haben. Besonders hervorzuheben ist das margenstarke wiederkehrende Geschäft mit Verbrauchsmaterialien, während sich das Geschäft mit Anlagen und Instrumenten stabilisierte.

Für das Jahr 2026 erwartet Sartorius eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses. Die Unternehmensleitung prognostiziert einen währungsbereinigten Umsatzzuwachs zwischen 5 und 9 Prozent, wobei ein Beitrag von etwa 1 Prozentpunkt aus der kürzlich erfolgten Akquisition von MATTEK sowie den US-Zollzuschlägen erwartet wird. Die positive Entwicklung in der Sparte Bioprocess Solutions und eine Belebung der Sparte Lab Products & Services sollen das Wachstum weiter unterstützen.