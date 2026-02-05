Sartorius: Umsatzsprung von 7,6% – Positive Aussichten für 2026!
Sartorius hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem signifikanten Umsatzanstieg von 7,6 Prozent auf 3,538 Millionen Euro abgeschlossen, was die Erwartungen der Unternehmensleitung erfüllt. Die positive Entwicklung ist vor allem auf die Rückkehr zu normalem Nachfrageverhalten bei Verbrauchsmaterialien sowie auf eine hohe Innovationsdynamik in etablierten Therapien und neuen Modalitäten zurückzuführen. Dr. Michael Grosse, Vorstandsvorsitzender von Sartorius, äußerte sich zufrieden über die erreichten Umsatz- und Profitabilitätsziele und betonte, dass beide Unternehmenssparten zu diesem Erfolg beigetragen haben. Besonders hervorzuheben ist das margenstarke wiederkehrende Geschäft mit Verbrauchsmaterialien, während sich das Geschäft mit Anlagen und Instrumenten stabilisierte.
Für das Jahr 2026 erwartet Sartorius eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses. Die Unternehmensleitung prognostiziert einen währungsbereinigten Umsatzzuwachs zwischen 5 und 9 Prozent, wobei ein Beitrag von etwa 1 Prozentpunkt aus der kürzlich erfolgten Akquisition von MATTEK sowie den US-Zollzuschlägen erwartet wird. Die positive Entwicklung in der Sparte Bioprocess Solutions und eine Belebung der Sparte Lab Products & Services sollen das Wachstum weiter unterstützen.
Trotz der positiven Geschäftszahlen fiel die Aktie von Sartorius am Dienstag um 2,49 Prozent auf 231,40 Euro. Dies steht im Kontrast zu einem vorherigen Anstieg von 5,4 Prozent auf 247,55 Euro, der nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts beobachtet wurde. Analysten äußerten sich positiv über die Ergebnisse, auch wenn die Ziele für 2026 nicht alle Erwartungen erfüllten. Richard Vosser von JPMorgan bezeichnete den Quartalsbericht als "bereinigend", was auf eine mögliche Erholung des Aktienkurses hindeutet.
Die kanadische Bank RBC bestätigte die Einstufung von Sartorius mit einem Kursziel von 260 Euro und hob hervor, dass das Unternehmen das Jahr 2025 gut abgeschlossen hat. Insbesondere im Bioprocessing und im Geschäft mit induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS) wurden die Erwartungen erfüllt. Insgesamt zeigt Sartorius eine robuste Leistung und eine positive Perspektive für die kommenden Jahre, was das Vertrauen der Anleger stärkt.
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 243,5EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.
