    JPMorgan: SAP bleibt stark – Aktienrückkauf und KI-Herausforderungen!

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von SAP auf "Overweight" belassen und bezeichnete das Unternehmen als "das beste Haus in einer schlechten Gegend". Diese Einschätzung folgt auf Gespräche mit über 50 Investoren, die eine zunehmend negative Stimmung in der europäischen Softwarebranche festgestellt haben. Laut Analyst Toby Ogg ist die Branche nicht nur in der Kritik, sondern wird regelrecht als vorverurteilt wahrgenommen. Die Hauptsorgen der Anleger, insbesondere hinsichtlich der langfristigen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI), könnten sich nur langsam zerstreuen. Aktuelle positive Ergebnisse scheinen nicht mehr auszureichen, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

    SAP bleibt trotz der Herausforderungen in der Branche relativ gut positioniert. Die Investoren zeigen sich nach wie vor interessiert, auch wenn es in der Softwarebranche zu starken Mittelabflüssen gekommen ist. Die zentrale Frage bleibt, ob KI das Wachstum von SAP nachhaltig fördern kann oder ob sie langfristig eher als Hemmnis wirkt.

    Zusätzlich zu den Marktanalysen hat SAP ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Milliarden Euro umfasst und bis Ende 2027 laufen soll. Die erste Tranche des Rückkaufs beginnt am 5. Februar 2026, wobei bis zu 2,6 Milliarden Euro in eigene Aktien investiert werden sollen. Dies entspricht etwa 1,27 % des Grundkapitals von SAP, basierend auf dem Schlusskurs vom 4. Februar 2026. Der Rückkauf wird über die Frankfurter Wertpapierbörse abgewickelt und soll in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorgaben erfolgen.

    Die Ermächtigung zur Durchführung des Rückkaufs wurde von der Hauptversammlung am 11. Mai 2023 erteilt. SAP ist berechtigt, bis zu 120 Millionen Euro an eigenen Aktien zu erwerben, wobei die maximale Anzahl der Aktien, die im Rahmen dieser Ermächtigung gekauft werden dürfen, 61.905.239 beträgt. Der Rückkauf wird von einer unabhängigen Bank durchgeführt, die die Entscheidungen über den Zeitpunkt der Käufe unabhängig von SAP trifft.

    Insgesamt zeigt die aktuelle Situation von SAP, dass das Unternehmen trotz der schwierigen Marktbedingungen und der kritischen Stimmung in der Branche weiterhin als stabil und zukunftsorientiert wahrgenommen wird. Die Investoren scheinen optimistisch, dass SAP in der Lage ist, sich in einem herausfordernden Umfeld zu behaupten.



    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 167,8EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
