Evotec-Aktien im Aufwind: Berenberg empfiehlt Kauf mit Kursziel 10 Euro!

Nach der Veröffentlichung der Kaufempfehlung stieg die Nachfrage nach Evotec-Aktien am Dienstag deutlich an, was zu einem Kursanstieg von über zehn Prozent führte. Dies markiert eine Erholung nach zwei Korrekturtagen und bringt das Jahresplus auf fast 20 Prozent. Der Analyst argumentiert, dass der Markt langfristige Partnerschaften und Kompetenzen im Biologika-Bereich sowie mögliche Portfolio-Anpassungen nur begrenzt bewertet, was das Potenzial der Aktie unterstreicht.

Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Evotec-Aktien mit einem Kursziel von 10 Euro und der Empfehlung "Buy" aufgenommen. In einem Analystenkommentar vom Montag betonte Christian Ehmann, dass Evotec als weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut agiert und umfassende Lösungen in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten anbietet. Die Hamburger Firma befindet sich an einem strategisch günstigen Punkt, da der Outsourcing-Bedarf bei Pharmaunternehmen steigt und gleichzeitig der Druck auf kosteneffiziente Forschung wächst. Ehmann hebt hervor, dass die aktuelle Bewertung der Aktie viel Spielraum lässt, selbst wenn sich die Nachfrage nur normalisieren sollte.

Evotec nimmt zudem an dem renommierten "Well Characterized Biotechnology Pharmaceutical Symposium" in Washington D.C. teil, wo das Unternehmen seine technologische Position im Wettbewerbsumfeld der Wirkstoffforschung präsentieren kann. Diese Fachkonferenz könnte neue Impulse für die Aktie liefern, die in der jüngeren Vergangenheit von Volatilität geprägt war.

Die Biotech-Branche steht gegenwärtig unter Druck, insbesondere kleinere Unternehmen, die mit hohen Zinsen und zurückhaltenden Kapitalgebern kämpfen. Evotec könnte jedoch von dieser Situation profitieren, da es großen Pharma- und Biotech-Firmen Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen hat kürzlich seine strategische Neuausrichtung durch den Verkauf einer biologischen Produktionsanlage an Sandoz vollzogen, was nicht nur frisches Kapital generiert, sondern auch den Übergang zu einem "Asset-Light"-Modell markiert.

Langfristig hängt der Erfolg von Evotec von der Qualität seiner Pipeline und der wissenschaftlichen Expertise ab. Mit über 100 gemeinsam mit Partnern entwickelten Wirkstoffprogrammen, darunter mehrere in klinischen Studien, sieht die Zukunft vielversprechend aus. Die Partnerschaften mit großen Unternehmen und Förderungen durch Organisationen wie die Gates Foundation validieren die Technologieplattformen von Evotec. Investoren, die an das Outsourcing-Modell glauben, könnten in der aktuellen Phase eine attraktive Gelegenheit sehen, vorausgesetzt, das Management kann wiederkehrende Profitabilität nachweisen.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 6,354EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.