BASF unter Druck: JPMorgan bleibt skeptisch – Anleger sollten vorsichtig sein!

Die bisherigen Ausblicke für das erste Quartal 2026 sowie für das Gesamtjahr haben die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt, was die Unsicherheit über die zukünftige Ertragslage von BASF verstärkt. Udeshi hebt hervor, dass er in diesem herausfordernden Umfeld extrem selektiv bei seinen Empfehlungen bleibt und BASF zu den Unternehmen zählt, die Anleger meiden sollten. Diese Einschätzung spiegelt die allgemeine Skepsis wider, die in der Branche vorherrscht, insbesondere in Bezug auf die Nachfrage- und Preistrends, die sich in den letzten Monaten gezeigt haben.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die BASF SE auf "Underweight" belassen, was auf eine pessimistische Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens hinweist. Analyst Chetan Udeshi begründet diese Entscheidung mit der anhaltend schwierigen Lage in der Chemiebranche, trotz vereinzelter positiver Signale wie der Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar. Diese Indizes könnten als Indikator für eine mögliche wirtschaftliche Stabilisierung dienen, jedoch sieht Udeshi die Chancen auf eine tatsächliche Verbesserung der aktuellen Malaise als gering an.

Zusätzlich zu den negativen Markteinschätzungen hat BASF kürzlich eine Kapitalmarktinformation veröffentlicht, die den Rückkauf eigener Aktien betrifft. Im Zeitraum vom 26. bis 30. Januar 2026 wurden insgesamt 523.070 Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben. Dieses Programm, das bereits im November 2025 angekündigt wurde, soll das Vertrauen in die Unternehmenswerte stärken, obwohl die Marktbedingungen herausfordernd bleiben.

Die Rückkäufe sind Teil einer Strategie, um den Aktienkurs zu stabilisieren und den Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Dennoch bleibt die allgemeine Marktstimmung angesichts der Unsicherheiten in der Chemiebranche und der globalen Wirtschaftslage angespannt. Analysten und Investoren zeigen sich besorgt über die anhaltenden Überkapazitäten und die niedrigen Margen, die das Geschäft belasten.

Insgesamt deutet die Analyse von JPMorgan darauf hin, dass BASF in naher Zukunft mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert sein wird, und es bleibt abzuwarten, ob die erhoffte Erholung der Märkte tatsächlich eintreten wird. Die Anleger sind gefordert, ihre Strategien entsprechend anzupassen und die Entwicklungen genau zu beobachten.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 49,58EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.