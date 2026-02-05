USA und Iran: Verhandlungen im Oman – Droht ein neuer Konflikt?

Am Freitag sind Gespräche zwischen den USA und dem Iran im Oman geplant, die von beiden Seiten als bedeutend erachtet werden. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi bestätigte die Verhandlungen, während eine offizielle Bestätigung aus Washington noch aussteht. US-Außenminister Marco Rubio erklärte, die USA seien offen für einen Dialog. Diese Entwicklungen haben bereits Auswirkungen auf die Ölpreise, die am Montag aufgrund der Aussicht auf Verhandlungen deutlich gefallen sind. Ein Barrel Brent-Öl kostete 66,01 US-Dollar, was einem Rückgang von 3,31 US-Dollar entspricht.

In den letzten Tagen haben sich die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran erneut verschärft, während gleichzeitig Verhandlungen zwischen beiden Ländern in Aussicht stehen. US-Präsident Donald Trump äußerte in einem Interview mit NBC News, dass der iranische Oberste Führer, Ajatollah Ali Chamenei, "sehr besorgt" sein sollte, ohne jedoch spezifische Gründe zu nennen. Trump wies darauf hin, dass der Iran möglicherweise sein Atomprogramm wiederaufbauen wolle und drohte mit "schlimmen Dingen", sollte dies der Fall sein.

Die geopolitischen Risiken in der ölreichen Region des Persischen Golfs wurden durch die Verhandlungen als geringer eingeschätzt, nachdem zuvor die Furcht vor einem US-Militärschlag die Ölpreise in die Höhe getrieben hatte. Zudem beeinflusste die Erholung des US-Dollars die Rohölpreise, da ein starker Dollar den Rohstoff auf dem Weltmarkt teurer macht und die Nachfrage dämpft.

Parallel zu den Verhandlungen in Oman hat der US-Sondergesandte Steve Witkoff Gespräche in Israel mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geführt. Israel äußert Skepsis gegenüber den Verhandlungen und befürchtet, dass die USA sich nur auf das Atomprogramm konzentrieren könnten, während andere sicherheitsrelevante Themen, wie das Raketenprogramm des Iran, unbeachtet bleiben.

Die US-Regierung verfolgt eine Strategie des "maximalen Drucks", die sowohl wirtschaftliche als auch militärische Elemente umfasst. Trump hat wiederholt mit Militärschlägen gedroht, insbesondere im Kontext der Repression gegen Demonstranten im Iran. Trotz der angespannten Lage bleiben die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran jedoch auf der Agenda, was die Märkte weiterhin in Bewegung hält.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 68,10USD auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.