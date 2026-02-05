Gold zurück nach Deutschland? Debatte um Sicherheit der Reserven entbrannt!

Die deutschen Goldreserven, die mit rund 3.352 Tonnen den zweitgrößten Goldschatz der Welt darstellen, sind zum Großteil in Frankfurt gelagert, während etwa 1.236 Tonnen bei der Federal Reserve in New York aufbewahrt werden. Bundesbankpräsident Joachim Nagel hingegen sieht keinen Grund für eine Rückholung und betont, dass das Gold bei der Fed sicher sei.

In den letzten Wochen hat der Bund der Steuerzahler Deutschland gefordert, die deutschen Goldreserven, die größtenteils in den USA gelagert sind, schnellstmöglich nach Deutschland zurückzubringen. Diese Forderung ist eine Reaktion auf die als unberechenbar empfundene Politik von US-Präsident Donald Trump, die das Vertrauen in die Sicherheit der Goldbestände in den USA erheblich beeinträchtigt hat. Michael Jäger, Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler, äußerte, dass die Rückholung des Goldes notwendig sei, um potenzielle Risiken zu vermeiden, insbesondere angesichts der finanziellen Herausforderungen, mit denen die USA konfrontiert sind.

Die Diskussion über die Sicherheit der Goldreserven wird durch die finanzielle Situation der USA angeheizt, die jährlich immense Zinsen auf ihre Staatsschulden zahlen müssen. Jäger warnt, dass Trump möglicherweise versucht, auf die Goldreserven zuzugreifen, um zusätzliche Einnahmen zu generieren, was als Horrorszenario betrachtet wird. Er argumentiert, dass die Risiken, die mit der Lagerung des Goldes in den USA verbunden sind, zu hoch seien, um das Gold dort zu belassen.

Parallel dazu hat die Reisebank AG für das Geschäftsjahr 2025 eine positive Entwicklung vermeldet, insbesondere im Goldgeschäft, das um 55 Prozent gewachsen ist. Die Nachfrage nach physischen Edelmetallen hat zugenommen, da Anleger Gold als stabilen Wert in unsicheren Zeiten betrachten. Die Reisebank hat auch ihre Position im Verbundgeschäft mit Volks- und Raiffeisenbanken gestärkt und plant, ihre spezialisierten Dienstleistungen weiter auszubauen.

Insgesamt zeigt sich, dass sowohl die Diskussion um die Rückholung der Goldreserven als auch die positive Entwicklung im Goldgeschäft der Reisebank auf ein wachsendes Interesse an physischen Werten in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld hinweisen. Die Bundesbank und die Reisebank verfolgen dabei unterschiedliche Strategien, um den Herausforderungen des Marktes zu begegnen.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 4.927USD auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.