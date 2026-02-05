    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla
    PVA Tepla: Umsatzrückgang, aber Auftragseingang boomt – Ausblick 2026!

    Foto: adobe.stock.com

    Das Technologieunternehmen PVA Tepla hat im Geschäftsjahr 2025 einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn verzeichnet, was auf ein herausforderndes Marktumfeld zurückzuführen ist. Der Umsatz fiel von 270 Millionen Euro im Vorjahr auf etwa 244 Millionen Euro, während das EBITDA auf rund 25 Millionen Euro sank, verglichen mit 47,8 Millionen Euro im Jahr 2024. Trotz dieser Rückgänge konnte PVA Tepla den Auftragseingang signifikant steigern, der auf etwa 268 Millionen Euro anstieg, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu 150,6 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Diese Entwicklung zeigt ein positives Signal für die zukünftige Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens.

    Für das laufende Jahr 2026 erwartet das Management moderate Umsatzsteigerungen in einer Spanne von 255 bis 275 Millionen Euro sowie ein EBITDA zwischen 26 und 31 Millionen Euro. Ab 2027 rechnet PVA Tepla mit einer deutlichen Belebung des Geschäfts und einem Umsatz von über 300 Millionen Euro. Das Unternehmen hält an seinem mittelfristigen Ziel fest, den Konzernumsatz auf rund 500 Millionen Euro zu steigern, obwohl die konkreten Zeitrahmen für dieses Ziel in der aktuellen Mitteilung weniger klar definiert sind.

    Analysten äußern gemischte Meinungen zu den aktuellen Entwicklungen. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen, hebt jedoch hervor, dass die Erwartungen für 2026 enttäuschend sind. Die Prognosen für Umsatz und EBITDA liegen unter den mittleren Analystenschätzungen, was zu einer kritischen Einschätzung der zukünftigen Geschäftsentwicklung führt.

    CFO Markus Groß betont, dass projektbezogene Verzögerungen aufgrund von handelspolitischen Unsicherheiten die Ergebnisse im Jahr 2025 beeinflusst haben, jedoch die Nachfrage nach den Lösungen von PVA Tepla bereits gestiegen ist. CEO Jalin Ketter sieht den starken Auftragseingang als Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und erwartet eine Normalisierung der Projektabwicklung im Jahr 2026.

    Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden am 19. März 2026 veröffentlicht. PVA TePla bleibt ein bedeutender Akteur in der Material- und Messtechnik und ist international aufgestellt, mit einem Fokus auf innovative Lösungen in Bereichen wie Digitalisierung und Dekarbonisierung.



    PVA TePla

    ISIN:DE0007461006WKN:746100

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 21,19EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



