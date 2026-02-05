Metallmärkte im Sturzflug: Aurubis-Aktien fallen nach Kupferpreis-Rückgang!

Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang der Metallpreise war die Nominierung von Kevin Warsh, einem ehemaligen Gouverneur der US-Notenbank, als möglichen Nachfolger von Jerome Powell durch Präsident Donald Trump. Diese Entscheidung schürte Zweifel an einer möglichen Lockerung der Geldpolitik, was sich negativ auf die Märkte auswirkte.

Am Montagmorgen erlebten die Metallmärkte eine drastische Korrektur, die sich negativ auf die Aktien von Aurubis, einem führenden Kupferkonzern, auswirkte. Nachdem die Aurubis-Aktien in den Tagen zuvor von einem Anstieg des Kupferpreises profitiert hatten und am Donnerstag ein Rekordhoch von knapp 171 Euro erreichten, fiel der Kurs am Montag um sieben Prozent auf unter 150 Euro. Diese Entwicklung war das Ergebnis eines Rückgangs des Kupferpreises um etwa fünf Prozent, der sich seit Freitag fortsetzte. Auch die Preise für Edelmetalle wie Gold und Silber zeigten ähnliche Rückgänge.

Trotz der aktuellen Marktsituation hatte Aurubis in der vergangenen Woche seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben, was auf die zuvor hohen Metallpreise zurückzuführen war. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erzielte Aurubis ein operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) von 105 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang darstellt, jedoch über den Erwartungen der Analysten liegt. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde auf 375 bis 475 Millionen Euro angehoben, gestützt durch eine starke Nachfrage nach Kupferprodukten und hohe Metallpreise.

Aurubis verfolgt weiterhin eine klare Wachstumsstrategie und hat bereits 80 Prozent seines Investitionsprogramms von 1,7 Milliarden Euro umgesetzt. Zu den wichtigsten Projekten gehören die neue Multimetall-Sekundärhütte in den USA und die Erweiterung der Kupferelektrolyse in Bulgarien, die die Produktionskapazität erheblich steigern wird.

Die Unternehmensführung betont, dass die Multimetallkompetenz und die stabilen Produktmärkte Aurubis in einem geopolitisch unruhigen Umfeld eine solide Basis bieten. Trotz der Herausforderungen bleibt das Unternehmen optimistisch und sieht sich gut aufgestellt, um seine Marktposition weiter auszubauen.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 166,5EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.