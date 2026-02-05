    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis
    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Metallmärkte im Sturzflug: Aurubis-Aktien fallen nach Kupferpreis-Rückgang!

    Metallmärkte im Sturzflug: Aurubis-Aktien fallen nach Kupferpreis-Rückgang!
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Am Montagmorgen erlebten die Metallmärkte eine drastische Korrektur, die sich negativ auf die Aktien von Aurubis, einem führenden Kupferkonzern, auswirkte. Nachdem die Aurubis-Aktien in den Tagen zuvor von einem Anstieg des Kupferpreises profitiert hatten und am Donnerstag ein Rekordhoch von knapp 171 Euro erreichten, fiel der Kurs am Montag um sieben Prozent auf unter 150 Euro. Diese Entwicklung war das Ergebnis eines Rückgangs des Kupferpreises um etwa fünf Prozent, der sich seit Freitag fortsetzte. Auch die Preise für Edelmetalle wie Gold und Silber zeigten ähnliche Rückgänge.

    Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang der Metallpreise war die Nominierung von Kevin Warsh, einem ehemaligen Gouverneur der US-Notenbank, als möglichen Nachfolger von Jerome Powell durch Präsident Donald Trump. Diese Entscheidung schürte Zweifel an einer möglichen Lockerung der Geldpolitik, was sich negativ auf die Märkte auswirkte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aurubis AG!
    Long
    157,25€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    177,24€
    Basispreis
    2,20
    Ask
    × 14,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz der aktuellen Marktsituation hatte Aurubis in der vergangenen Woche seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben, was auf die zuvor hohen Metallpreise zurückzuführen war. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erzielte Aurubis ein operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) von 105 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang darstellt, jedoch über den Erwartungen der Analysten liegt. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde auf 375 bis 475 Millionen Euro angehoben, gestützt durch eine starke Nachfrage nach Kupferprodukten und hohe Metallpreise.

    Aurubis verfolgt weiterhin eine klare Wachstumsstrategie und hat bereits 80 Prozent seines Investitionsprogramms von 1,7 Milliarden Euro umgesetzt. Zu den wichtigsten Projekten gehören die neue Multimetall-Sekundärhütte in den USA und die Erweiterung der Kupferelektrolyse in Bulgarien, die die Produktionskapazität erheblich steigern wird.

    Die Unternehmensführung betont, dass die Multimetallkompetenz und die stabilen Produktmärkte Aurubis in einem geopolitisch unruhigen Umfeld eine solide Basis bieten. Trotz der Herausforderungen bleibt das Unternehmen optimistisch und sieht sich gut aufgestellt, um seine Marktposition weiter auszubauen.



    Aurubis

    -6,31 %
    +2,33 %
    +32,17 %
    +49,33 %
    +126,94 %
    +68,48 %
    +135,00 %
    +326,60 %
    +1.393,54 %
    ISIN:DE0006766504WKN:676650

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 166,5EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Metallmärkte im Sturzflug: Aurubis-Aktien fallen nach Kupferpreis-Rückgang! Am Montagmorgen erlebten die Metallmärkte eine drastische Korrektur, die sich negativ auf die Aktien von Aurubis, einem führenden Kupferkonzern, auswirkte. Nachdem die Aurubis-Aktien in den Tagen zuvor von einem Anstieg des Kupferpreises profitiert …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     