    Schneesturm am Frankfurter Flughafen: 100 Flüge gestrichen – Reisende in Not!

    Schneesturm am Frankfurter Flughafen: 100 Flüge gestrichen – Reisende in Not!
    Foto: Silas Stein - dpa

    Am Dienstag kam es am Frankfurter Flughafen, dem größten Flughafen Deutschlands, aufgrund starken Schneefalls zu erheblichen Störungen im Flugbetrieb. Der Flughafenbetreiber Fraport informierte, dass ab etwa 15:00 Uhr keine Starts und Landungen mehr möglich waren, da eine dicke Schneedecke die Start- und Landebahnen unbenutzbar machte. Erst gegen 16:15 Uhr konnte die erste Startbahn, die sogenannte Startbahn West, wieder freigegeben werden. Dennoch mussten Reisende mit weiteren Verzögerungen rechnen, da die Wetterbedingungen weiterhin angespannt blieben. Insgesamt wurden bis zum Abend rund 100 von 922 Flügen annulliert, was die Reisenden vor große Herausforderungen stellte. Fraport appellierte an die Passagiere, sich rechtzeitig über ihre Flüge zu informieren und ausreichend Zeit für die Anreise zum Flughafen einzuplanen.

    Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor eine amtliche Unwetterwarnung für Hessen herausgegeben, die auf die Gefahren durch die geschlossene Schneedecke, eingeschränkte Mobilität und Glatteis hinwies. Diese Warnung galt bis zum Abend und unterstrich die schwierigen Bedingungen, die nicht nur den Luftverkehr, sondern auch den Straßenverkehr in der Region beeinträchtigten.

    In einem anderen Kontext hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für Fraport von 90 auf 90,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg bezeichnete Fraport als eine der vielversprechendsten Anlagemöglichkeiten unter den europäischen Flughäfen, insbesondere in Bezug auf das zukünftige Kurspotenzial. Die Diskussion über den künftigen Barmittelzufluss von Fraport sei rege, und das Management plane, mit der Jahresbilanz mehr Klarheit über die mittelfristigen Ausgaben zu schaffen.

    Insgesamt zeigt die Situation am Frankfurter Flughafen, wie stark Wetterbedingungen den Luftverkehr beeinflussen können, während gleichzeitig die positive Marktreaktion auf Fraports Aktienkurs auf das Vertrauen in die langfristige Stabilität und das Wachstum des Unternehmens hinweist. Reisende sollten sich in solchen Situationen stets über aktuelle Entwicklungen informieren und flexibel auf Änderungen reagieren.



    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 78,75EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



