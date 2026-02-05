Schneesturm am Frankfurter Flughafen: 100 Flüge gestrichen – Reisende in Not!

Am Dienstag kam es am Frankfurter Flughafen, dem größten Flughafen Deutschlands, aufgrund starken Schneefalls zu erheblichen Störungen im Flugbetrieb. Der Flughafenbetreiber Fraport informierte, dass ab etwa 15:00 Uhr keine Starts und Landungen mehr möglich waren, da eine dicke Schneedecke die Start- und Landebahnen unbenutzbar machte. Erst gegen 16:15 Uhr konnte die erste Startbahn, die sogenannte Startbahn West, wieder freigegeben werden. Dennoch mussten Reisende mit weiteren Verzögerungen rechnen, da die Wetterbedingungen weiterhin angespannt blieben. Insgesamt wurden bis zum Abend rund 100 von 922 Flügen annulliert, was die Reisenden vor große Herausforderungen stellte. Fraport appellierte an die Passagiere, sich rechtzeitig über ihre Flüge zu informieren und ausreichend Zeit für die Anreise zum Flughafen einzuplanen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor eine amtliche Unwetterwarnung für Hessen herausgegeben, die auf die Gefahren durch die geschlossene Schneedecke, eingeschränkte Mobilität und Glatteis hinwies. Diese Warnung galt bis zum Abend und unterstrich die schwierigen Bedingungen, die nicht nur den Luftverkehr, sondern auch den Straßenverkehr in der Region beeinträchtigten.