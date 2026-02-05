Heidelberger Druckmaschinen steigert Umsatz - Auftragseingang sinkt

Der Auftragseingang ging im Jahresvergleich von 550 Millionen Euro auf 517 Millionen zurück. Der Auftragsbestand lag mit 709 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 903 Millionen Euro. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte das Management um Konzernchef Jürgen Otto. Weiterhin wird ein Umsatz von 2,35 Milliarden Euro angepeilt. Die Marge auf Basis des bereinigten operativen Gewinns sieht das Management im unteren Bereich der prognostizierten bis zu 8 Prozent./err/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 1,893 auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +0,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 569,99 Mio..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,0000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von +5,49 %/+5,49 % bedeutet.