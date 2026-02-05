Heidelberger Druckmaschinen steigert Umsatz - Auftragseingang sinkt
- Umsatzsteigerung auf 617 Mio. Euro im Q3 2025/26
- Rückläufiger Auftragseingang auf 517 Mio. Euro
- Operativer Gewinn sank auf 50 Mio. Euro, Marge 8,2%
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hat in einem schwierigen Marktumfeld im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 den Umsatz gesteigert. Der Auftragseingang war jedoch rückläufig und der operative Gewinn sank. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 617 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Heidelberg mitteilte.
Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im Vergleich zum Vorjahresquartal jedoch von 55 Millionen Euro auf 50 Millionen. Die entsprechende Marge lag bei 8,2 Prozent gegenüber 9,2 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich verbuchte Heidelberger Druck einen Gewinn von 17 Millionen Euro. Im Vorjahr wurde hier noch wegen der Bildung von Rückstellungen ein Verlust von 7 Millionen Euro verbucht.
Der Auftragseingang ging im Jahresvergleich von 550 Millionen Euro auf 517 Millionen zurück. Der Auftragsbestand lag mit 709 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 903 Millionen Euro. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte das Management um Konzernchef Jürgen Otto. Weiterhin wird ein Umsatz von 2,35 Milliarden Euro angepeilt. Die Marge auf Basis des bereinigten operativen Gewinns sieht das Management im unteren Bereich der prognostizierten bis zu 8 Prozent./err/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 1,893 auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +0,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 569,99 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,0000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von +5,49 %/+5,49 % bedeutet.
Heidelberger Druckmaschinen : Verteidigungsstaatssekretär Dr. Nils Schmid besuchte HEIDELBERG
Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Finanzierung steht,
Bin mal eingestiegen, macht für mich alles einen Sinn.
Grüße
.na ja, habe mir mal 2000 Stck gekauft, mal sehn..wenn bis Mitte Februar nichts gelaufen ist wird wieder verkauft. Allen Investierten viel Glück.