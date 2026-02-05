    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Hagel

    Rente ab 70 wird künftig für viele Realität

    Für Sie zusammengefasst
    • Rente ab 70 unausweichlich wegen Lebenserwartung.
    • Anreize für Mehrarbeit durch Steuerfreistellung schaffen.
    • Deutsche arbeiten 200 Stunden weniger als Schweizer.
    Hagel - Rente ab 70 wird künftig für viele Realität
    DÜSSELDORF/STUTTGART (dpa-AFX) - Der CDU-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg Manuel Hagel hält einem Zeitungsbericht zufolge die Rente ab 70 für unausweichlich. "Natürlich werden wir aufgrund der steigenden Lebenserwartung irgendwann bis 70 oder länger arbeiten müssen", sagte er dem "Handelsblatt". Damit meine er nicht die Menschen, die jetzt vor der Rente stünden. "Ich spreche von meiner Generation oder der meiner drei kleinen Kinder. Dass die mal nicht mit 67 in Rente gehen, ist allen klar (...).", sagte Hagel, der auch CDU-Landeschef ist.

    Außerdem sollten Anreize für Mehrarbeit geschaffen werden - etwa indem Überstunden komplett von Steuer- und Sozialangaben freigestellt würden und die sogenannte Aktivrente auch auf Beamtinnen und Beamte sowie Selbstständige ausgeweitet werde, sagte Hagel. Die Deutschen arbeiteten rund 200 Stunden weniger als die Schweizerinnen und Schweizer. "Ich werbe dafür, dass wir uns jetzt Dinge zumuten, die wir uns in den vergangenen Jahren nicht zugemutet haben."/avg/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    
