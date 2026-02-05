ZF Friedrichshafen sichert sich Milliardenvertrag mit BMW – Hoffnung in Krisenzeiten!

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen, der sich in einer finanziellen Krise befindet, hat einen bedeutenden Milliardenvertrag mit dem Autobauer BMW abgeschlossen. Dieser Vertrag umfasst die Lieferung und Weiterentwicklung eines Automatikgetriebes und hat einen Umfang von mehreren Milliarden Euro. Die Vereinbarung gilt bis in die späten 2030er-Jahre und stellt den größten Einzelauftrag dar, den die Division E von ZF seit 2019 gewonnen hat. Diese Sparte ist für die Entwicklung und Produktion von elektrischen, hybriden und Verbrennungsmotoren verantwortlich und spielt eine zentrale Rolle in der laufenden Restrukturierung des Unternehmens. Laut einem Unternehmenssprecher wird der Vertrag positive Auswirkungen auf alle Bereiche des Unternehmens haben, während die geplanten Stellenstreichungen davon unberührt bleiben.

ZF sieht sich jedoch mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Hohe Nettoverbindlichkeiten aus Übernahmen und schwache Bestellungen von Automobilherstellern belasten das Geschäft. In Deutschland plant das Unternehmen, bis Ende 2028 bis zu 14.000 Stellen abzubauen, wobei bereits Tausende von Arbeitsplätzen verloren gegangen sind. Zudem wurden die Arbeitszeiten vieler Mitarbeiter gekürzt. ZF ist einer der größten Automobilzulieferer weltweit und beschäftigt rund 161.600 Mitarbeiter an 161 Standorten in 30 Ländern. Im Jahr 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz von etwa 41,4 Milliarden Euro, während die Zahlen für 2025 am 19. März veröffentlicht werden sollen.

Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für BMW von 89 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi betont, dass der Führungswechsel im Mai den Fokus von BMW auf Produktion, Produktfrequenz und Umsatzstabilität schärfen wird. Dies sei notwendig, um Marktanteile und Margen gegenüber der wachsenden Konkurrenz aus China zu sichern. Asumendi hat die Bewertungsbasis für sein Kursziel auf Juni 2027 vorgezogen, was auf eine optimistische Einschätzung der zukünftigen Entwicklung von BMW hindeutet.

Insgesamt zeigt die Vereinbarung zwischen ZF und BMW, dass trotz der Herausforderungen, mit denen ZF konfrontiert ist, strategische Partnerschaften und Innovationen im Bereich der Antriebstechnik weiterhin von großer Bedeutung sind.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 91,00EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.