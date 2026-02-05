    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    RWE Aktienrückkauf: 392.429 Aktien und neues Kursziel von 60 Euro!

    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Am 3. Februar 2026 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms, das von Dezember 2025 bis 2026 läuft. In der Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 26. bis 30. Januar 2026 insgesamt 392.429 Aktien zurückgekauft wurden. Diese Transaktionen wurden über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Handelsplattform Xetra durchgeführt.

    Die Einzelheiten der Käufe sind wie folgt: Am 26. Januar wurden 80.025 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 52,07 Euro pro Aktie erworben, was einem Gesamtvolumen von etwa 4,17 Millionen Euro entspricht. An den folgenden Tagen wurden weitere Aktien in ähnlichen Mengen und Preisen zurückgekauft, wobei der höchste Preis am 30. Januar mit 53,71 Euro pro Aktie erreicht wurde. Insgesamt beläuft sich das Volumen der im Rahmen der dritten Tranche des Rückkaufprogramms seit Beginn bis zum 30. Januar 2026 auf 3.354.749 Aktien.

    Parallel zu diesen Entwicklungen hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für RWE von 53,50 Euro auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht auch nach dem signifikanten Kursanstieg weiteres Potenzial für die RWE-Aktien. Er argumentiert, dass der steigende Strombedarf, insbesondere durch die zunehmende Nutzung von KI-Rechenzentren, die Gewinne des Unternehmens über die Markterwartungen hinaus ankurbeln könnte. In einem optimalen Szenario hält er sogar einen Aktienkurs von bis zu 72 Euro für möglich.

    Diese positiven Einschätzungen und die aktive Rückkaufstrategie deuten darauf hin, dass RWE bestrebt ist, den Wert für die Aktionäre zu steigern und gleichzeitig auf die wachsende Nachfrage im Energiesektor zu reagieren. Die Maßnahmen könnten auch das Vertrauen der Investoren stärken und die Marktposition von RWE in einem sich schnell verändernden Energiemarkt festigen.

    Insgesamt zeigt die aktuelle Situation von RWE, dass das Unternehmen sowohl durch strategische Rückkäufe als auch durch positive Marktanalysen gut positioniert ist, um von zukünftigen Entwicklungen im Energiesektor zu profitieren.



