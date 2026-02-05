    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    Merz in der Golfregion: Strategische Partnerschaften trotz Menschenrechtsfragen

    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine erste Reise in die Golfregion angetreten, um Deutschlands strategische Partnerschaften mit Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu stärken. Diese Reise erfolgt vor dem Hintergrund eines sich rasch verändernden globalen Machtgefüges, in dem Deutschland seine Position durch engere Kooperationen absichern möchte. Merz betont, dass solche Partnerschaften in Zeiten, in denen Großmächte die internationale Politik dominieren, unerlässlich sind.

    In Riad traf Merz den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, der in der Vergangenheit wegen seiner Rolle im Mord an Journalisten wie Jamal Khashoggi international geächtet wurde. Trotz dieser Vorgeschichte scheinen die Menschenrechtsfragen in den Hintergrund gerückt zu sein, während die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen in den Vordergrund rücken. Merz und bin Salman diskutierten eine Vielzahl von Themen, darunter Energie, Verteidigung und Technologie, und planten eine strategische Partnerschaft, die auch Rüstungsexporte umfassen könnte.

    Die Reise hat auch das Ziel, Deutschlands Abhängigkeiten von Supermächten wie China und den USA zu verringern. Die Golfstaaten bieten nicht nur reichlich Öl und Gas, sondern auch Potenzial für Investitionen in Deutschland, was neue Arbeitsplätze schaffen könnte. Merz plant, die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Rüstung zu intensivieren, auch wenn diese Themen aufgrund der Menschenrechtslage in der Region umstritten sind.

    Die strategische Bedeutung der Golfstaaten hat sich seit den arabischen Aufständen von 2011 verstärkt, da sie nun zentrale Akteure in regionalen Konflikten sind. Merz wird auch den Iran-Konflikt ansprechen, insbesondere im Hinblick auf die Besorgnis über das iranische Atomprogramm und die Menschenrechtslage im Iran. Er hat klare Forderungen an Teheran formuliert, um die Gewalt gegen die eigene Bevölkerung zu beenden und destabiliserende Aktivitäten in der Region einzustellen.

    Die Reise wird auch Gespräche über die Menschenrechtslage in den Golfstaaten umfassen, auch wenn Merz betont, dass die Bundesregierung nicht in einen Generalverdacht verfallen möchte. Die Diskussionen werden sich auf die Notwendigkeit konzentrieren, Probleme offen anzusprechen und einen respektvollen Dialog zu führen. Insgesamt zielt Merz' Reise darauf ab, Deutschlands Position in einer sich verändernden Weltordnung zu festigen und neue wirtschaftliche sowie sicherheitspolitische Partnerschaften zu etablieren.



    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 188,5EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



