ProSiebenSat.1: Rückgang bei EBITDA – Neue TV-Rechte als Hoffnungsschimmer?

ProSiebenSat.1 Media SE hat am 2. Februar 2026 vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht, die auf einer internen Auswertung basieren. Das adjusted EBITDA des Unternehmens wird voraussichtlich bei etwa 405 Millionen Euro liegen, was unter dem unteren Zielwert von 420 Millionen Euro liegt, der zuletzt im November 2025 kommuniziert wurde. Diese Entwicklung spiegelt die Herausforderungen des deutschen Marktumfelds wider, das weiterhin von einem Rückgang der Investitionen in TV-Werbung geprägt ist. Laut Nielsen Media sanken die Brutto-Investitionen in TV-Werbung in Deutschland im Jahr 2025 um rund 4 Prozent auf 16,57 Milliarden Euro. Im vierten Quartal betrug das Brutto-Marktvolumen ebenfalls 5,49 Milliarden Euro, was ebenfalls einem Rückgang von etwa 4 Prozent entspricht.

Der Konzernumsatz für 2025 wird auf rund 3,68 Milliarden Euro geschätzt, was im Vergleich zum Vorjahr (3,92 Milliarden Euro) einen Rückgang darstellt, jedoch innerhalb der festgelegten Zielbandbreite liegt. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, wird ein Rückgang von etwa 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Trotz der unter den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung wird die Netto-Finanzverschuldung voraussichtlich auf etwa 1,34 Milliarden Euro sinken, was im Vergleich zum Vorjahr (1,51 Milliarden Euro) eine Verbesserung darstellt. Der Verschuldungsgrad wird mit 3,3x ebenfalls im angestrebten Korridor liegen.

Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der laufenden internen Validierung, und die endgültigen Geschäftszahlen werden am 26. März 2026 veröffentlicht. Es ist zu beachten, dass die genannten Kennzahlen wie das adjusted EBITDA und der Verschuldungsgrad keine IFRS-konformen Größen sind.

Zusätzlich hat ProSiebenSat.1 kürzlich bedeutende TV-Rechte erworben, darunter die Lizenzen für die kommenden drei Handball-Weltmeisterschaften sowie die Rechte für rund 60 Länderspiele der Männer- und Frauenteams des Deutschen Handball-Bundes. Diese Verträge gelten für die nächsten sechs Jahre und umfassen alle Heim-Länderspiele sowie weitere Partien im Ausland. Die erste Übertragung findet am 8. März 2026 statt. Diese strategischen Schritte könnten dem Unternehmen helfen, seine Marktposition zu stärken und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 4,824EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.