Deutsche Börse AG: Finanzberichte 2025 am 11. März 2026 veröffentlicht!

Die Berichte werden in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung stehen. Der Jahresfinanzbericht kann unter dem Link [Jahresfinanzbericht Deutsch](https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932354/2f4770db3652cc6e2701ca0bd93ba5f6/data/annual-report-2025_tug_jahresfinanzbericht_de.pdf) und [Jahresfinanzbericht Englisch](https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932346/776e6dbbce74db7647ef61792d8c259c/data/annual-report-2025_tug_jahresfinanzbericht_en.pdf) abgerufen werden. Der Konzern-Jahresfinanzbericht ist ebenfalls unter den Links [Konzern-Jahresfinanzbericht Deutsch](https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932352/635c508e93ea08740f978e3cdbb70801/data/annual-report-2025_tug_konzern-jahresfinanzbericht_de.pdf) und [Konzern-Jahresfinanzbericht Englisch](https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932348/b9015a1a2b7add33a8a0d01527dc9da8/data/annual-report-2025_tug_konzern-jahresfinanzbericht_en.pdf) verfügbar.

Die Deutsche Börse AG hat am 3. Februar 2026 eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. In dieser Mitteilung wird bekannt gegeben, dass sowohl der Jahresfinanzbericht als auch der Konzern-Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025 am 11. März 2026 veröffentlicht werden.

Die Bekanntmachung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die Einhaltung gesetzlicher Meldepflichten sowie für die Verbreitung von Unternehmensnachrichten und Pressemitteilungen zuständig ist. Die Deutsche Börse AG hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist eine der führenden Börsen weltweit, die eine zentrale Rolle im europäischen Finanzmarkt spielt.

Die Veröffentlichung der Finanzberichte ist ein wichtiger Schritt für die Transparenz und Informationsbereitstellung gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit. Diese Berichte bieten Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung der Deutschen Börse AG und sind entscheidend für die Bewertung ihrer Performance und zukünftigen Perspektiven.

Die Bekanntmachung unterstreicht die Verpflichtung der Deutschen Börse AG zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen und zur Bereitstellung relevanter Informationen für alle Stakeholder. Die Berichte werden sowohl für Analysten als auch für Investoren von Bedeutung sein, da sie die Grundlage für fundierte Entscheidungen im Hinblick auf Investitionen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens bilden.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass die Deutsche Börse AG weiterhin bestrebt ist, höchste Standards in der Unternehmensberichterstattung zu wahren und ihre Rolle als vertrauenswürdiger Akteur im Finanzsektor zu festigen.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 206,1EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.