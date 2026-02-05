    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Börse AG: Finanzberichte 2025 am 11. März 2026 veröffentlicht!

    Deutsche Börse AG: Finanzberichte 2025 am 11. März 2026 veröffentlicht!
    Foto: Deutsche Börse AG

    Die Deutsche Börse AG hat am 3. Februar 2026 eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. In dieser Mitteilung wird bekannt gegeben, dass sowohl der Jahresfinanzbericht als auch der Konzern-Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025 am 11. März 2026 veröffentlicht werden.

    Die Berichte werden in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung stehen. Der Jahresfinanzbericht kann unter dem Link [Jahresfinanzbericht Deutsch](https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932354/2f4770db3652cc6e2701ca0bd93ba5f6/data/annual-report-2025_tug_jahresfinanzbericht_de.pdf) und [Jahresfinanzbericht Englisch](https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932346/776e6dbbce74db7647ef61792d8c259c/data/annual-report-2025_tug_jahresfinanzbericht_en.pdf) abgerufen werden. Der Konzern-Jahresfinanzbericht ist ebenfalls unter den Links [Konzern-Jahresfinanzbericht Deutsch](https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932352/635c508e93ea08740f978e3cdbb70801/data/annual-report-2025_tug_konzern-jahresfinanzbericht_de.pdf) und [Konzern-Jahresfinanzbericht Englisch](https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932348/b9015a1a2b7add33a8a0d01527dc9da8/data/annual-report-2025_tug_konzern-jahresfinanzbericht_en.pdf) verfügbar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Börse AG!
    Long
    192,80€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 14,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    220,02€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 13,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Bekanntmachung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die Einhaltung gesetzlicher Meldepflichten sowie für die Verbreitung von Unternehmensnachrichten und Pressemitteilungen zuständig ist. Die Deutsche Börse AG hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist eine der führenden Börsen weltweit, die eine zentrale Rolle im europäischen Finanzmarkt spielt.

    Die Veröffentlichung der Finanzberichte ist ein wichtiger Schritt für die Transparenz und Informationsbereitstellung gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit. Diese Berichte bieten Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung der Deutschen Börse AG und sind entscheidend für die Bewertung ihrer Performance und zukünftigen Perspektiven.

    Die Bekanntmachung unterstreicht die Verpflichtung der Deutschen Börse AG zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen und zur Bereitstellung relevanter Informationen für alle Stakeholder. Die Berichte werden sowohl für Analysten als auch für Investoren von Bedeutung sein, da sie die Grundlage für fundierte Entscheidungen im Hinblick auf Investitionen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens bilden.

    Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass die Deutsche Börse AG weiterhin bestrebt ist, höchste Standards in der Unternehmensberichterstattung zu wahren und ihre Rolle als vertrauenswürdiger Akteur im Finanzsektor zu festigen.



    Deutsche Boerse

    +0,19 %
    -1,62 %
    -6,05 %
    -5,32 %
    -13,78 %
    +24,08 %
    +48,54 %
    +166,92 %
    +1.006,70 %
    ISIN:DE0005810055WKN:581005

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 206,1EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Börse AG: Finanzberichte 2025 am 11. März 2026 veröffentlicht! Die Deutsche Börse AG hat am 3. Februar 2026 eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. In dieser Mitteilung wird bekannt gegeben, dass sowohl …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     