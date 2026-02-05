    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin
    Revolution im Finanzsektor: Nakiki SE bringt Bitcoin-Hochzinsanleihe!

    Die Nakiki SE, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt, hat eine Hochzinsanleihe mit einem Kupon von 9,875 % emittiert, deren Erlöse nahezu vollständig in Bitcoin investiert werden sollen. Diese Anleihe stellt eine Verbindung zwischen der Bitcoin-Treasury-Strategie des Unternehmens und einem klassischen Fixed-Income-Investment für Anleger dar. Die Entscheidung, eine solche Anleihe herauszugeben, zielt darauf ab, Investoren eine Möglichkeit zu bieten, in Bitcoin zu investieren, ohne sich mit den praktischen Herausforderungen des direkten Bitcoin-Kaufs auseinandersetzen zu müssen, wie etwa Verwahrung und Handelsplätze.

    Die Nakiki-Anleihe, die eine Laufzeit von fünf Jahren hat und halbjährliche Zinszahlungen vorsieht, wird im Freiverkehr an der Frankfurter Börse gehandelt. Mit einem Kupon im High-Yield-Segment bietet sie planbare Erträge, die unabhängig von der Preisentwicklung von Bitcoin sind. Dies macht die Anleihe besonders attraktiv für Anleger, die regelmäßige Erträge suchen, während sie gleichzeitig an der Entwicklung des Bitcoin-Marktes partizipieren möchten.

    Andreas Wegerich, CEO der Nakiki SE, betont, dass der Netto-Emissionserlös der Anleihe zu 80 bis 90 Prozent in Bitcoin investiert werden soll. Dies spiegelt die strategische Neuausrichtung des Unternehmens wider, das sich als Bitcoin Treasury Company positioniert. Wegerich sieht in der aktuellen Marktsituation, die von Kurskorrekturen geprägt ist, Chancen für die Nakiki SE und ihre Anleihe und bleibt optimistisch hinsichtlich der langfristigen Entwicklung von Bitcoin.

    Die Nakiki-Anleihe richtet sich insbesondere an Anleger, die Bitcoin-Exposure wünschen, jedoch das Risiko und die Komplexität eines direkten Investments scheuen. Durch die Emission dieser Anleihe wird ein Zugang zu Bitcoin über ein börsennotiertes Wertpapier geschaffen, was für viele institutionelle Investoren von Vorteil ist, da es leichter in bestehende Anlageprozesse integriert werden kann.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nakiki SE mit ihrer Hochzinsanleihe eine innovative Lösung anbietet, die die Vorteile eines festverzinslichen Instruments mit der Möglichkeit kombiniert, in Bitcoin zu investieren. Diese Entwicklung könnte nicht nur das Interesse an Bitcoin als Anlageklasse weiter steigern, sondern auch die Akzeptanz von digitalen Vermögenswerten im traditionellen Finanzsektor fördern.



    Bitcoin

    -2,90 %
    -21,48 %
    -25,40 %
    -31,01 %
    +497,86 %

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 70.812USD auf CryptoCompare Index (05. Februar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.



