Revolution in der Führerscheinausbildung: 123fahrschule setzt auf KI!

Die 123fahrschule SE hat am 2. Februar 2026 ihre strategischen Pläne für die kommenden Jahre vorgestellt, die eine umfassende Neuausrichtung des Unternehmens beinhalten. Im Fokus steht die Entwicklung zu einer KI-gestützten Ausbildungsplattform, die ab der zweiten Jahreshälfte 2026 ein Franchise-Modell einführen möchte. Ziel ist es, die proprietäre KI-Technologie und das datenbasierte Ausbildungssystem effizient und skalierbar im Markt zu positionieren. Die Führerscheinausbildung in Deutschland, ein Markt mit einem Volumen von etwa 3 Milliarden Euro, gilt als ineffizient und stark fragmentiert. Die 123fahrschule will diese Herausforderungen mit einem durchgängigen KI-gestützten Ausbildungssystem angehen, das Theorie, Simulatortraining und praktische Fahrstunden analysiert und optimiert.

Die geplante Franchise-Expansion soll es ermöglichen, KI-basierte Ausbildungsstandards bundesweit zu replizieren und die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells zu erhöhen. Die Unternehmensführung wird durch die Ernennung von Marc Nölle, einem erfahrenen Retail-Experten, in die Geschäftsführung verstärkt. Nölle wird insbesondere für den Aufbau und die Skalierung des Franchisegeschäfts verantwortlich sein. Gründer und CEO Boris Polenske bleibt für die strategischen Geschäftsbereiche zuständig und betont die Notwendigkeit, die Führerscheinausbildung effizienter und kostengünstiger zu gestalten.

Im Rahmen der laufenden Jahresabschlussarbeiten hat die 123fahrschule SE zudem vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die ein EBITDA von etwa -1,3 Millionen Euro zeigen. Diese negative Entwicklung ist auf einmalige und nicht fortgeführte Effekte zurückzuführen. Für 2026 wird ein EBITDA in einer Bandbreite von 1,5 bis 2,5 Millionen Euro erwartet, was eine positive Entwicklung signalisiert. Die Gesellschaft plant, ihre Kosten- und Forderungsstruktur zu bereinigen, um eine solide Basis für zukünftiges Wachstum zu schaffen.

Zusätzlich wird ein Investor Roundtable am 11. Februar 2026 stattfinden, um Einblicke in die aktuelle Entwicklung und strategische Perspektiven zu geben. Die 123fahrschule SE sieht sich gut positioniert, um die technologische Transformation der Führerscheinausbildung aktiv mitzugestalten und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Die 123fahrschule Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,95EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.