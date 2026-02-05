    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASTA Energy Solutions AktievorwärtsNachrichten zu ASTA Energy Solutions
    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    ASTA Energy Solutions: Neue Stimmrechtsmeldungen von Siemens und Tojner!

    Am 4. Februar 2026 veröffentlichte die ASTA Energy Solutions AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung umfasst mehrere bedeutende Beteiligungsmeldungen, die sich auf die Stimmrechte an der Gesellschaft beziehen.

    Die erste Meldung betrifft die Siemens Energy AG, die am 3. Februar 2026 eine Schwellenberührung von 5,95 % der Stimmrechte an der ASTA Energy Solutions AG meldete. Diese Stimmrechte entfallen auf 847.457 Aktien, was einem Anteil von 5,95 % an der Gesamtzahl von 14.237.288 Stimmrechten entspricht. Siemens Energy AG wird durch die Siemens Energy Global GmbH & Co. KG vertreten.

    Eine weitere wichtige Meldung stammt von Michael Tojner, der am 30. Januar 2026 eine Beteiligung von insgesamt 54,68 % an der ASTA Energy Solutions AG erlangte. Diese Beteiligung setzt sich aus 7.784.307 Aktien zusammen, die über die Makra GmbH (40,45 %) und die ETV Montana Tech Holding GmbH (14,23 %) gehalten werden. Zudem hat die ETV Montana Tech Holding GmbH das Recht, 841.693 Aktien, die im Rahmen einer Greenshoe-Option verliehen wurden, zurückzuerhalten, was die Stimmrechte auf insgesamt 60,59 % erhöhen würde.

    Zusätzlich meldete die Invesco Ltd. am 2. Februar 2026 eine Beteiligung von 4,25 % an der ASTA Energy Solutions AG. Diese Position umfasst 605.094 Stimmrechte, die jedoch nicht direkt gehalten werden, sondern über Tochtergesellschaften verwaltet werden. Invesco betont, dass der Erwerb der Aktien im Rahmen der normalen Portfolioverwaltung erfolgt und nicht darauf abzielt, einen bestimmten Einfluss auf das Unternehmen auszuüben.

    Die Meldungen verdeutlichen die dynamische Entwicklung der Eigentümerstruktur der ASTA Energy Solutions AG und zeigen, dass sowohl institutionelle Investoren als auch bedeutende Einzelpersonen signifikante Anteile an dem Unternehmen halten. Diese Veränderungen könnten potenziell Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung und die Unternehmensführung der ASTA Energy Solutions AG haben. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die in den Mitteilungen angesprochen werden, sind entscheidend, um die Transparenz und die ordnungsgemäße Meldung von Beteiligungen zu gewährleisten.



    ASTA Energy Solutions

    +0,35 %
    +6,10 %
    +8,50 %
    ISIN:AT100ASTA001WKN:A4214T

    Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 43,28EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ASTA Energy Solutions: Neue Stimmrechtsmeldungen von Siemens und Tojner! Am 4. Februar 2026 veröffentlichte die ASTA Energy Solutions AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung umfasst mehrere bedeutende Beteiligungsmeldungen, die sich auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     