ASTA Energy Solutions: Neue Stimmrechtsmeldungen von Siemens und Tojner!

Die erste Meldung betrifft die Siemens Energy AG, die am 3. Februar 2026 eine Schwellenberührung von 5,95 % der Stimmrechte an der ASTA Energy Solutions AG meldete. Diese Stimmrechte entfallen auf 847.457 Aktien, was einem Anteil von 5,95 % an der Gesamtzahl von 14.237.288 Stimmrechten entspricht. Siemens Energy AG wird durch die Siemens Energy Global GmbH & Co. KG vertreten.

Am 4. Februar 2026 veröffentlichte die ASTA Energy Solutions AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung umfasst mehrere bedeutende Beteiligungsmeldungen, die sich auf die Stimmrechte an der Gesellschaft beziehen.

Eine weitere wichtige Meldung stammt von Michael Tojner, der am 30. Januar 2026 eine Beteiligung von insgesamt 54,68 % an der ASTA Energy Solutions AG erlangte. Diese Beteiligung setzt sich aus 7.784.307 Aktien zusammen, die über die Makra GmbH (40,45 %) und die ETV Montana Tech Holding GmbH (14,23 %) gehalten werden. Zudem hat die ETV Montana Tech Holding GmbH das Recht, 841.693 Aktien, die im Rahmen einer Greenshoe-Option verliehen wurden, zurückzuerhalten, was die Stimmrechte auf insgesamt 60,59 % erhöhen würde.

Zusätzlich meldete die Invesco Ltd. am 2. Februar 2026 eine Beteiligung von 4,25 % an der ASTA Energy Solutions AG. Diese Position umfasst 605.094 Stimmrechte, die jedoch nicht direkt gehalten werden, sondern über Tochtergesellschaften verwaltet werden. Invesco betont, dass der Erwerb der Aktien im Rahmen der normalen Portfolioverwaltung erfolgt und nicht darauf abzielt, einen bestimmten Einfluss auf das Unternehmen auszuüben.

Die Meldungen verdeutlichen die dynamische Entwicklung der Eigentümerstruktur der ASTA Energy Solutions AG und zeigen, dass sowohl institutionelle Investoren als auch bedeutende Einzelpersonen signifikante Anteile an dem Unternehmen halten. Diese Veränderungen könnten potenziell Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung und die Unternehmensführung der ASTA Energy Solutions AG haben. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die in den Mitteilungen angesprochen werden, sind entscheidend, um die Transparenz und die ordnungsgemäße Meldung von Beteiligungen zu gewährleisten.

Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 43,28EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.