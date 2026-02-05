Amgen überrascht mit Rekordgewinnen: Umsatzsprung und Aktienrückkäufe!

Für das laufende Jahr strebt Amgen einen Umsatz zwischen 37,0 und 38,4 Milliarden Dollar an. Dies würde einen weiteren Anstieg nach einem prognostizierten Plus von 10 Prozent auf 36,8 Milliarden Dollar im Jahr 2025 darstellen. Analysten rechnen derzeit mit Erlösen von etwa 37,1 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll im Bereich von 21,60 bis 23,00 Dollar liegen, was ebenfalls einen Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zu 21,84 Dollar im Jahr 2025 darstellt. Experten erwarten im Durchschnitt einen Gewinn von 22,08 Dollar pro Aktie.

Der US-Biotechkonzern Amgen hat im vergangenen Quartal überraschend hohe Umsätze und Gewinne erzielt, was auf starke Verkaufszahlen seiner führenden Medikamente zurückzuführen ist. Der Erlös stieg um 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 9,9 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn übertraf mit 1,3 Milliarden Dollar mehr als das Doppelte des Vorjahreswerts die Erwartungen der Analysten, die mit geringeren Zahlen gerechnet hatten.

Amgen plant, bis zu drei Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe auszugeben, was das Vertrauen des Unternehmens in seine zukünftige Entwicklung unterstreicht. Die positiven Geschäftszahlen wurden an den Märkten gut aufgenommen, was sich in einem Anstieg der Amgen-Aktie um 6 Prozent im frühen US-Handel niederschlug.

Die Ergebnisse reflektieren die starke Marktposition von Amgen und die Nachfrage nach seinen innovativen Therapien. Insbesondere die Verkaufszahlen der Topmedikamente haben wesentlich zur positiven Entwicklung beigetragen. Die Unternehmensführung zeigt sich optimistisch und setzt auf weiteres Wachstum in den kommenden Jahren, unterstützt durch strategische Investitionen und Rückkäufe.

Insgesamt deutet die aktuelle Entwicklung darauf hin, dass Amgen gut positioniert ist, um von den Trends im Biotech-Sektor zu profitieren und seine Marktanteile weiter auszubauen. Die solide finanzielle Basis und die positiven Marktentwicklungen könnten dem Unternehmen helfen, seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen und den Aktionären langfristig Wert zu bieten.

Die Amgen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,15 % und einem Kurs von 366,2EUR auf Nasdaq (05. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.