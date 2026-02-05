    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsecotel communication AktievorwärtsNachrichten zu ecotel communication
    CEO-Wechsel bei ecotel: Markus Hendrich tritt zurück – Peter Zils übernimmt!

    Die ecotel communication AG hat am 2. Februar 2026 bekannt gegeben, dass Markus Hendrich, der seit über fünf Jahren als CEO tätig ist, seinen Posten aus persönlichen Gründen vorzeitig niederlegt. Hendrich hatte bereits angekündigt, seinen Vertrag, der im August 2026 ausläuft, nicht zu verlängern. In einem einvernehmlichen Gespräch mit dem Aufsichtsrat wurde beschlossen, dass er sofort aus dem Vorstand ausscheidet. Während seiner Amtszeit hat Hendrich das Unternehmen erfolgreich durch eine transformative Phase geführt und einen Generationswechsel innerhalb der Führungsebene vollzogen. Er bleibt dem Unternehmen jedoch beratend verbunden, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

    Um die Kontinuität in der Unternehmensführung sicherzustellen, hat der Aufsichtsrat beschlossen, Peter Zils, den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Gründer der ecotel communication AG, interimistisch als neuen CEO einzusetzen. Zils wird ab dem 3. Februar 2026 bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2026 die Leitung des Unternehmens übernehmen. Zuvor war er lange Jahre Vorstandsvorsitzender und hat somit umfassende Erfahrung in der Unternehmensführung.

    Uwe Nickl, der Aufsichtsratsvorsitzende, äußerte Dankbarkeit gegenüber Hendrich für dessen Beiträge und respektierte dessen Entscheidung, sich neuen Herausforderungen zu widmen. Nickl betonte die Bedeutung von Zils' interimistischer Übernahme, um sicherzustellen, dass die strategischen Entscheidungen des Unternehmens nicht ins Stocken geraten und die ecotel AG weiterhin auf Erfolgskurs bleibt.

    Markus Hendrich selbst zeigte sich dankbar für die Unterstützung der Mitarbeiter und Stakeholder während seiner Amtszeit und äußerte sein Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Er ist überzeugt, dass die ecotel communication AG ihren erfolgreichen Weg fortsetzen wird.

    Die Veränderungen im Vorstand kommen zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen in einer entscheidenden Phase seiner Entwicklung steht. Die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger für Hendrich wird nun priorisiert, um die strategischen Ziele der ecotel communication AG weiterhin zu verfolgen und auszubauen. Die Interimslösung mit Peter Zils soll sicherstellen, dass die Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung während dieser Übergangszeit gewahrt bleibt.



    ecotel communication

    Die ecotel communication Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,65EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
