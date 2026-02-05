Scout24: Kaufempfehlung und KI-Integration katapultieren Aktienkurs!

Scout24, ein führender Anbieter im Bereich Online-Immobilien, hat sich durch innovative Ansätze und technologische Integration einen Namen gemacht. Die Verfügbarkeit der Plattform über ChatGPT könnte die Nutzererfahrung erheblich verbessern und neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Die Integration in ein KI-Tool könnte dazu beitragen, die Reichweite und den Einfluss von Scout24 im digitalen Immobilienmarkt zu erweitern.

Das Analysehaus Jefferies hat die Scout24 SE mit einer Kaufempfehlung ("Buy") und einem Kursziel von 105 Euro bewertet. Diese positive Einschätzung basiert auf der jüngsten Ankündigung, dass die Immobilienplattform von Scout24 nun als App im KI-Tool ChatGPT verfügbar ist. Analyst Giles Thorne hebt hervor, dass diese Entwicklung zeigt, dass große KI-Sprachmodelle Plattformen nicht als Konkurrenz, sondern als geschäftsentscheidende Partner betrachten. Thorne betont, dass die Führungsrolle von Scout24 in der Zusammenarbeit mit KI-Technologien die Kaufempfehlung rechtfertigt.

Zusätzlich zu dieser positiven Marktanalyse hat Scout24 kürzlich eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die den Erwerb eigener Aktien betrifft. Im Zeitraum vom 26. bis 30. Januar 2026 hat das Unternehmen insgesamt 72.077 Aktien im Rahmen eines laufenden Rückkaufprogramms erworben. Dies zeigt das Engagement von Scout24, den eigenen Aktienkurs zu stabilisieren und das Vertrauen der Investoren zu stärken. Der Rückkauf wurde über verschiedene Handelsplattformen durchgeführt, wobei die Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von etwa 85,5 Euro pro Aktie zurückgekauft wurden.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte von Scout24 beträgt nun 73,5 Millionen, was die Transparenz und das Engagement des Unternehmens in Bezug auf die regulatorischen Anforderungen unterstreicht. Diese Maßnahmen könnten auch das Vertrauen der Anleger in die langfristige Strategie von Scout24 stärken.

Insgesamt zeigt die aktuelle Entwicklung bei Scout24, dass das Unternehmen nicht nur auf technologische Innovationen setzt, sondern auch aktiv Maßnahmen ergreift, um den Wert für die Aktionäre zu steigern. Die Kombination aus strategischen Partnerschaften im Bereich KI und einem aktiven Aktienrückkaufprogramm könnte Scout24 in eine starke Position für zukünftiges Wachstum versetzen.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 75,65EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.