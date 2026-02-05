Euro unter Druck: Volatile Woche und schwache Inflationsdaten belasten

Am Dienstag stabilisierte sich der Euro bei etwa 1,18 US-Dollar, nachdem er zuvor gefallen war. Der Referenzkurs wurde auf 1,1801 Dollar festgelegt, was den Dollar auf 0,8473 Euro hob. Eine unerwartet niedrige Inflationsrate in Frankreich, die im Januar auf 0,4 Prozent fiel, belastete den Euro zusätzlich. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 0,6 Prozent gerechnet. Diese Entwicklung steht im Widerspruch zu den Zielen der EZB, die eine mittelfristige Inflationsrate von zwei Prozent anstrebt. Es wird erwartet, dass die EZB in naher Zukunft die Leitzinsen nicht senken wird.

Der Euro hat in der vergangenen Woche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die von verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst wurde. Am Montag fiel der Euro auf einen Referenzkurs von 1,1840 US-Dollar, nachdem er am Freitag noch bei 1,1919 US-Dollar notiert hatte. Dies führte dazu, dass der Dollar auf 0,8445 Euro anstieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte zudem die Referenzkurse für andere Währungen fest, darunter 0,86580 britische Pfund und 183,59 japanische Yen.

Die Nominierung von Kevin Warsh als möglicher neuer Präsident der US-Notenbank Fed hat dem Dollar Auftrieb gegeben, was den Euro unter Druck setzte. Warsh, der zuvor als geldpolitischer Falke galt, hat sich zuletzt für Leitzinssenkungen ausgesprochen. Vor seiner Nominierung war der Euro auf über 1,20 Dollar gestiegen, was den höchsten Stand seit Mitte 2021 darstellt. Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank merkte an, dass die fundamentalen Bedingungen am Devisenmarkt unverändert geblieben sind und die Marktbewegungen eher stimmungsbasiert waren.

Am Mittwoch stieg der Euro leicht auf 1,1832 US-Dollar, nachdem er sich von den Verlusten der Vorwoche erholt hatte. Die Marktteilnehmer warteten auf anstehende Konjunkturdaten, insbesondere auf die Inflationsdaten aus der Eurozone, die einen Rückgang auf 1,7 Prozent erwarten lassen. Die Dekabank schätzte, dass diese Daten keinen unmittelbaren Handlungsbedarf für die EZB darstellen würden, da vorübergehend niedrige Inflationsraten zu Jahresbeginn erwartet werden. Im US-Handel pendelte der Euro um die Marke von 1,18 US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,1808 Dollar.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 1,179USD auf Forex (05. Februar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.