All for One Group: Umsatzrückgang, aber optimistische Wachstumsprognose!

Trotz dieser Herausforderungen konnte die All for One Group die wiederkehrenden Erlöse leicht auf 67,1 Millionen Euro steigern, was 53 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Die Cloud-Services verzeichneten ein moderates Wachstum von 3 % auf 38 Millionen Euro. Das EBIT vor M&A-Effekten fiel um 40 % auf 6,6 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 5,3 % entspricht. Das Periodenergebnis sank um 56 % auf 2,9 Millionen Euro, und die Eigenkapitalquote reduzierte sich auf 30 %.

Die All for One Group SE hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 einen Umsatz von 125,8 Millionen Euro erzielt, was einem Rückgang von 6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und die schwache Wirtschaftslage, insbesondere in der Industrie im deutschsprachigen Raum, haben zu einer zurückhaltenden Investitionsbereitschaft bei den Kunden geführt. Dies führte zu einer geringeren Auslastung im Consulting-Segment (minus 7 %) und einem signifikanten Rückgang der Software- und Support-Umsätze um 13 %.

Die Unternehmensführung hat eine Akquisition der apsolut Group, eines internationalen Spezialisten für SAP Procurement, angekündigt. Diese Übernahme soll die Marktposition im SAP-Umfeld stärken und die internationale Präsenz in mehreren europäischen Ländern sowie in Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erweitern. Die Akquisition wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen.

Die All for One Group verfolgt eine klare Wachstumsstrategie, die auf einer Matrixorganisation basiert, um sowohl regionale als auch geschäftsbereichsbezogene Verantwortlichkeiten zu integrieren. Diese Strategie soll die Internationalisierung und das zukünftige Wachstum unterstützen, insbesondere durch die Entwicklung des margenstarken Produktgeschäfts unter der Marke blue-zone.

Trotz der aktuellen Marktsituation bleibt der Vorstand optimistisch und bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem erwarteten Umsatz zwischen 500 und 530 Millionen Euro. Das EBIT vor M&A-Effekten soll zwischen 27,5 und 34,5 Millionen Euro liegen. Die Unternehmensführung rechnet mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad, sobald sich die wirtschaftliche Lage in Mitteleuropa stabilisiert.

Insgesamt zeigt die All for One Group SE eine resiliente Anpassungsfähigkeit an die Herausforderungen des Marktes und setzt auf strategische Akquisitionen sowie eine klare Fokussierung auf Cloud- und SAP-Lösungen, um zukünftiges Wachstum zu sichern.

Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 38,45EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.