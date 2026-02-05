    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck
    Goldman Sachs setzt Hannover Rück auf 'Buy' – Starkes Wachstum erwartet!

    Foto: Holger Hollemann - dpa

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Hannover Rück auf ihre "European Conviction List - Directors Cut" gesetzt und die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 299 Euro beibehalten. Analyst Andrew Baker erwartet, dass das Unternehmen auch in einem herausfordernden Preisumfeld im Bereich Schaden/Unfall weiterhin ein robustes Ergebniswachstum erzielen kann. Ein Reservepuffer ermöglicht es der Hannover Rück, flexibel zu agieren, während der Lebens- und Gesundheitsbereich stabiler läuft als bei vielen Wettbewerbern. Die Aktien der Hannover Rück haben sich zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt und sind nun im Vergleich zur Branche ungerechtfertigt bewertet.

    Am 5. Februar 2026 gab die Hannover Rück bekannt, dass sie trotz eines wettbewerbsintensiven Marktumfelds ihr Prämienvolumen steigern konnte und für das Jahr 2025 einen Nettokonzerngewinn von 2,6 Milliarden Euro erzielt hat. In der Vertragserneuerung zum 1. Januar 2026 stieg das Prämienvolumen in der traditionellen Schaden-Rückversicherung um 3,3 %, während ein durchschnittlicher risikoadjustierter Preisrückgang von 3,2 % verzeichnet wurde. Vorstandsvorsitzender Clemens Jungsthöfel betonte, dass die starke Marktposition und langjährigen Kundenbeziehungen entscheidend für das profitable Wachstum waren.

    Die Hannover Rück hat Verträge mit einem Volumen von 9,369 Milliarden Euro erneuert und kündigte 827 Millionen Euro. Das gesamte erneuerte Prämienvolumen wuchs auf 10,535 Milliarden Euro. Trotz intensiven Wettbewerbs blieben die Vertragsbedingungen weitgehend stabil, und die Qualität des gezeichneten Geschäfts wurde als hoch eingeschätzt. In der Region Amerika wuchs das Prämienvolumen um 6,5 %, während in Europa und dem Nahen Osten das Volumen nahezu unverändert blieb.

    Für das Jahr 2026 erwartet die Hannover Rück einen Nettokonzerngewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 12,5 % im Vergleich zur vorherigen Prognose entspricht. Das Unternehmen plant, die Kapitalanlagerendite auf etwa 3,5 % zu steigern und geht von einem währungskursbereinigten Wachstum des Rückversicherungsumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Die Hannover Rück ist als einer der weltweit führenden Rückversicherer bekannt und wird für ihre finanzielle Solidität und innovative Risikolösungen geschätzt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Goldman Sachs setzt Hannover Rück auf 'Buy' – Starkes Wachstum erwartet! Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Hannover Rück auf ihre "European Conviction List - Directors Cut" gesetzt und die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 299 Euro beibehalten. Analyst Andrew Baker erwartet, dass das …
