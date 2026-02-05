Goldman Sachs setzt Hannover Rück auf 'Buy' – Starkes Wachstum erwartet!

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Hannover Rück auf ihre "European Conviction List - Directors Cut" gesetzt und die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 299 Euro beibehalten. Analyst Andrew Baker erwartet, dass das Unternehmen auch in einem herausfordernden Preisumfeld im Bereich Schaden/Unfall weiterhin ein robustes Ergebniswachstum erzielen kann. Ein Reservepuffer ermöglicht es der Hannover Rück, flexibel zu agieren, während der Lebens- und Gesundheitsbereich stabiler läuft als bei vielen Wettbewerbern. Die Aktien der Hannover Rück haben sich zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt und sind nun im Vergleich zur Branche ungerechtfertigt bewertet.

Am 5. Februar 2026 gab die Hannover Rück bekannt, dass sie trotz eines wettbewerbsintensiven Marktumfelds ihr Prämienvolumen steigern konnte und für das Jahr 2025 einen Nettokonzerngewinn von 2,6 Milliarden Euro erzielt hat. In der Vertragserneuerung zum 1. Januar 2026 stieg das Prämienvolumen in der traditionellen Schaden-Rückversicherung um 3,3 %, während ein durchschnittlicher risikoadjustierter Preisrückgang von 3,2 % verzeichnet wurde. Vorstandsvorsitzender Clemens Jungsthöfel betonte, dass die starke Marktposition und langjährigen Kundenbeziehungen entscheidend für das profitable Wachstum waren.