Stabilus SE: Dividende sinkt drastisch – Neuer Aufsichtsratsvorsitzender gewählt!

Ein weiterer wichtiger Punkt der Tagesordnung war die Neuwahl des Aufsichtsrats. Dr. Stephan Kessel, der langjährige Vorsitzende, schied turnusgemäß aus dem Gremium aus. Kessel hatte die strategische Entwicklung der Stabilus Gruppe über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt, einschließlich des Börsengangs im Jahr 2014. Der Aufsichtsrat und der Vorstand dankten ihm für sein Engagement und seine fachliche Kompetenz.

Am 4. Februar 2026 fand die Hauptversammlung der Stabilus SE in Koblenz statt, bei der die Aktionäre wichtige Entscheidungen trafen. Die Hauptversammlung beschloss eine Dividende von 0,35 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem eine Dividende von 1,15 Euro je Aktie ausgeschüttet wurde, stellt dies eine signifikante Reduzierung dar. Die Gesamtdividende beläuft sich auf 8,6 Millionen Euro, was einer Ausschüttungsquote von etwa 37 % entspricht. Diese Entscheidung spiegelt die aktuelle Ergebnisentwicklung wider und zeigt das Bestreben der Stabilus SE, eine nachhaltige Dividendenpolitik aufrechtzuerhalten.

Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Dr. Frank Heinricht, der über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Metall-, Spezialglas- und Elektroindustrie verfügt. Er war von 2013 bis 2024 Vorstandsvorsitzender der Schott AG und hat dort den erfolgreichen Börsengang der Schott Pharma AG im Jahr 2023 verantwortet. Zudem bringt er umfangreiche Erfahrungen aus verschiedenen Beirats- und Aufsichtsratsmandaten mit, unter anderem als stellvertretender Vorsitzender des Beirats der Würth-Gruppe. Im Anschluss an die Hauptversammlung wurde Dr. Heinricht zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Die Hauptversammlung verzeichnete eine Beteiligung von 64 % des vertretenen Grundkapitals. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden zeitnah auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht. Stabilus SE, ein führender Anbieter von Motion-Control-Lösungen, erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro und ist im SDAX-Index gelistet. Die Gesellschaft verfolgt eine klare Wachstumsstrategie und ist bestrebt, ihre Marktposition in verschiedenen Industrien weiter auszubauen.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 20,02EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.