BNP Paribas will nach Gewinnsprung weiter Kosten kürzen
- BNP Paribas schließt 2025 mit starkem Quartal ab.
- Rendite auf Eigenkapital bis 2028 über 13 % angepeilt.
- Jahresdividende steigt um 8 % auf 5,16 Euro je Aktie.
PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat das Jahr 2025 mit einem überraschend guten Quartal abgeschlossen. Bankchef Jean-Laurent Bonnafe hob nun seine Ziele für die kommenden Jahre an. So soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital bis 2028 auf mehr als 13 Prozent steigen, wie das Geldhaus zur Vorlage seiner Jahreszahlen am Donnerstag in Paris mitteilte. Bisher hatte Bonnafe rund 13 Prozent angepeilt. Nun setzt er erneut den Rotstift bei den Betriebskosten an und will im laufenden Jahr weitere 600 Millionen Euro einsparen.
Im Schlussquartal des vergangenen Jahres verdiente BNP Paribas knapp 3 Milliarden Euro und damit 28 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr stieg der Gewinn dadurch um knapp fünf Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital erreichte 11,6 Prozent.
Die Aktionäre sollen eine Schlussdividende von 2,57 Euro je Aktie erhalten. Einschließlich der bereits gezahlten Zwischendividende steigt die Jahresdividende damit um knapp acht Prozent auf 5,16 Euro./stw/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 91,65 auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um +1,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,30 %.
Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 101,26 Mrd..
BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der BNP Paribas (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten.