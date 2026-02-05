BNP Paribas will nach Gewinnsprung weiter Kosten kürzen

Die Aktionäre sollen eine Schlussdividende von 2,57 Euro je Aktie erhalten. Einschließlich der bereits gezahlten Zwischendividende steigt die Jahresdividende damit um knapp acht Prozent auf 5,16 Euro./stw/men/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 91,65 auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um +1,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,30 %.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 101,26 Mrd..

BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der BNP Paribas (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten.