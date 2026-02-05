Dieselskandal: Audi-Manager vor Gericht – Betrug und Milliarden-Schaden!

Hackenbergs Verteidigung hat die Vorwürfe zurückgewiesen und betont, dass er von den Manipulationen nichts gewusst habe. Seine Anwältin, Sabine Stetter, erklärte, dass die Staatsanwaltschaft nicht beweisen könne, dass Hackenberg auf Basis unvollständiger Informationen hätte auf die Manipulationen schließen können. Sie argumentiert, dass Hackenberg für eine offene Kommunikation und eine Fehlerkultur plädiert habe und die Manipulationen ihm verborgen geblieben seien.

Im zweiten Strafprozess gegen Audi, der am Landgericht München II stattfindet, wird der frühere Entwicklungsvorstand Ulrich Hackenberg zusammen mit drei weiteren ehemaligen Mitarbeitern des Unternehmens wegen Betrugs und Falschbeurkundung angeklagt. Der Prozess dreht sich um die Manipulation von Dieselmotoren, bei denen eine Software eingesetzt wurde, die die Abgaswerte auf Prüfständen korrekt anzeigte, jedoch im realen Betrieb nicht eingehalten wurde. Hackenberg und die anderen Angeklagten sollen in unterschiedlichem Maße an der Entwicklung und Genehmigung dieser Motoren beteiligt gewesen sein.

Die Anklage wirft den Angeklagten vor, die Produktion der betroffenen Fahrzeuge genehmigt zu haben, ohne die Manipulationen zu stoppen oder Rückrufe einzuleiten. Die Zahl der betroffenen Fahrzeuge variiert je nach Angeklagtem, liegt jedoch in der sechsstelligen Größenordnung und könnte bis zu 430.000 Fahrzeuge umfassen. Die finanziellen Schäden, die den Angeklagten zur Last gelegt werden, reichen von Dutzenden Millionen bis über drei Milliarden Euro. Für Hackenberg wird ein Schaden von rund einer Milliarde Euro und 239.000 betroffenen Fahrzeugen angeführt.

Der Dieselskandal, der 2015 ans Licht kam, erschütterte die Automobilindustrie, als bekannt wurde, dass der Volkswagen-Konzern, zu dem auch Audi gehört, unzulässige Software zur Manipulation von Abgastests eingesetzt hatte. Im ersten Strafprozess wurde der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, während der aktuelle Prozess mit weniger prominenten Angeklagten und in einem kleineren Gerichtssaal stattfindet.

In einem weiteren Thema wird berichtet, dass die Arbeiter im Volkswagen-Werk Chattanooga in den USA nach langen Verhandlungen einen neuen Vertrag mit Gehaltserhöhungen von 20 Prozent sowie zusätzlichen Boni und verbesserten Arbeitsbedingungen erzielt haben. Diese Entwicklungen zeigen die anhaltenden Herausforderungen und Veränderungen in der Automobilindustrie, sowohl in Bezug auf rechtliche als auch auf arbeitsrechtliche Aspekte.

