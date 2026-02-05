    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    IG Metall sagt Protest ab: Verhandlungen um Zukunft von Jungheinrich laufen!

    IG Metall sagt Protest ab: Verhandlungen um Zukunft von Jungheinrich laufen!
    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa

    Die Gewerkschaft IG Metall hat eine für Donnerstag geplante Pressekonferenz sowie eine Protestkundgebung beim Gabelstaplerhersteller Jungheinrich in Hamburg abgesagt. Der Grund für diese Entscheidung sind die laufenden Verhandlungen über die Zukunft des Werks in Lüneburg, Niedersachsen. Die IG Metall gab bekannt, dass am Donnerstag Gespräche zwischen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite begonnen haben, um einen Interessenausgleich, einen Sozialplan und einen Sozialtarifvertrag zu erarbeiten. Diese Verhandlungen sollen in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag fortgesetzt werden.

    Im Fokus der Gespräche stehen Abfindungsregelungen, die im Rahmen des Sozialplans und des Sozialtarifvertrags ausgehandelt werden sollen. Dabei sind auch zusätzliche Leistungen für Gewerkschaftsmitglieder vorgesehen. Die Verhandlungspartner haben sich jedoch darauf geeinigt, zu den konkreten Inhalten Stillschweigen zu bewahren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Jungheinrich AG Vz!
    Long
    34,23€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 12,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    39,35€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 12,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Situation in Lüneburg ist angespannt, da die Beschäftigten seit dem 20. November in einem unbefristeten Streik sind. Ursprünglich wollte die IG Metall in Hamburg über den Stand des Arbeitskampfes informieren und Eckpunkte eines eigenen Zukunftskonzepts für den Standort vorstellen. Die Absage der Pressekonferenz deutet darauf hin, dass die Gewerkschaft die Verhandlungen als vorrangig erachtet und möglicherweise auf eine Einigung hofft, bevor sie weitere öffentliche Schritte unternimmt.

    Jungheinrich hat die Gespräche zwischen den Parteien bestätigt, was darauf hindeutet, dass beide Seiten an einer Lösung interessiert sind. Die Gewerkschaft und das Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die Interessen der Beschäftigten zu wahren und gleichzeitig die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens zu berücksichtigen.

    Die Situation in Lüneburg ist nicht nur für die betroffenen Arbeitnehmer von Bedeutung, sondern könnte auch Auswirkungen auf die gesamte Branche haben, insbesondere wenn es um die Verhandlung von Sozialplänen und Abfindungen geht. Die IG Metall hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass sie die Rechte der Arbeitnehmer verteidigen und für faire Bedingungen kämpfen wird.

    Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Verhandlungen entwickeln und ob es zu einer Einigung kommt, die sowohl die Interessen der Beschäftigten als auch die wirtschaftlichen Belange von Jungheinrich berücksichtigt.



    Jungheinrich

    +0,33 %
    -0,98 %
    +1,45 %
    +21,59 %
    +46,00 %
    +1,45 %
    -6,89 %
    +64,34 %
    +3.930,77 %
    ISIN:DE0006219934WKN:621993

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 36,61EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    IG Metall sagt Protest ab: Verhandlungen um Zukunft von Jungheinrich laufen! Die Gewerkschaft IG Metall hat eine für Donnerstag geplante Pressekonferenz sowie eine Protestkundgebung beim Gabelstaplerhersteller Jungheinrich in Hamburg abgesagt. Der Grund für diese Entscheidung sind die laufenden Verhandlungen über die Zukunft …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     