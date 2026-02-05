IG Metall sagt Protest ab: Verhandlungen um Zukunft von Jungheinrich laufen!

Im Fokus der Gespräche stehen Abfindungsregelungen, die im Rahmen des Sozialplans und des Sozialtarifvertrags ausgehandelt werden sollen. Dabei sind auch zusätzliche Leistungen für Gewerkschaftsmitglieder vorgesehen. Die Verhandlungspartner haben sich jedoch darauf geeinigt, zu den konkreten Inhalten Stillschweigen zu bewahren.

Die Gewerkschaft IG Metall hat eine für Donnerstag geplante Pressekonferenz sowie eine Protestkundgebung beim Gabelstaplerhersteller Jungheinrich in Hamburg abgesagt. Der Grund für diese Entscheidung sind die laufenden Verhandlungen über die Zukunft des Werks in Lüneburg, Niedersachsen. Die IG Metall gab bekannt, dass am Donnerstag Gespräche zwischen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite begonnen haben, um einen Interessenausgleich, einen Sozialplan und einen Sozialtarifvertrag zu erarbeiten. Diese Verhandlungen sollen in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag fortgesetzt werden.

Die Situation in Lüneburg ist angespannt, da die Beschäftigten seit dem 20. November in einem unbefristeten Streik sind. Ursprünglich wollte die IG Metall in Hamburg über den Stand des Arbeitskampfes informieren und Eckpunkte eines eigenen Zukunftskonzepts für den Standort vorstellen. Die Absage der Pressekonferenz deutet darauf hin, dass die Gewerkschaft die Verhandlungen als vorrangig erachtet und möglicherweise auf eine Einigung hofft, bevor sie weitere öffentliche Schritte unternimmt.

Jungheinrich hat die Gespräche zwischen den Parteien bestätigt, was darauf hindeutet, dass beide Seiten an einer Lösung interessiert sind. Die Gewerkschaft und das Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die Interessen der Beschäftigten zu wahren und gleichzeitig die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens zu berücksichtigen.

Die Situation in Lüneburg ist nicht nur für die betroffenen Arbeitnehmer von Bedeutung, sondern könnte auch Auswirkungen auf die gesamte Branche haben, insbesondere wenn es um die Verhandlung von Sozialplänen und Abfindungen geht. Die IG Metall hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass sie die Rechte der Arbeitnehmer verteidigen und für faire Bedingungen kämpfen wird.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Verhandlungen entwickeln und ob es zu einer Einigung kommt, die sowohl die Interessen der Beschäftigten als auch die wirtschaftlichen Belange von Jungheinrich berücksichtigt.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 36,61EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.