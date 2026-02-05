    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Morgan Stanley erhöht Stimmrechtsanteil an Bilfinger SE auf 5,72 %

    Morgan Stanley erhöht Stimmrechtsanteil an Bilfinger SE auf 5,72 %
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Am 2. Februar 2026 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über den EQS News-Service verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch Morgan Stanley, eine juristische Person mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA, initiiert wurden.

    Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie von Finanzinstrumenten. Am 28. Januar 2026 überschritt Morgan Stanley die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Bilfinger SE. Die aktuellen Stimmrechtsanteile von Morgan Stanley belaufen sich auf insgesamt 5,72 %, bestehend aus 3,14 % direkten Stimmrechten und 2,58 % aus Finanzinstrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Gesamtanteil von 5,18 % auswies, ist dies ein Anstieg.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bilfinger SE!
    Long
    113,29€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 12,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    133,26€
    Basispreis
    1,22
    Ask
    × 10,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die detaillierte Aufschlüsselung der Stimmrechtsbestände zeigt, dass Morgan Stanley & Co. International plc, eine Tochtergesellschaft von Morgan Stanley, 3,02 % der Stimmrechte hält. Die Stimmrechte sind in zwei Kategorien unterteilt: direkte Stimmrechte und solche, die Morgan Stanley zugerechnet werden. Der größte Teil der Stimmrechte, 2,85 %, stammt aus direkt gehaltenen Aktien, während 2,33 % aus verschiedenen Finanzinstrumenten resultieren.

    Zu den Finanzinstrumenten zählen unter anderem ein „Right of recall over securities lending agreements“ und ein „Equity Swap“, die beide in der Lage sind, Stimmrechte zu beeinflussen. Diese Instrumente ermöglichen es Morgan Stanley, unter bestimmten Bedingungen Stimmrechte zu beanspruchen, was die Flexibilität und Kontrolle über die Beteiligung an der Bilfinger SE erhöht.

    Die Bilfinger SE, mit Sitz in Mannheim, Deutschland, ist ein international tätiges Unternehmen, das Dienstleistungen in den Bereichen Engineering und Anlagenbau anbietet. Die Mitteilung unterstreicht die regulatorischen Anforderungen an die Offenlegung von Stimmrechtsanteilen, die für Transparenz im Aktienmarkt sorgen sollen.

    Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung von Bilfinger SE, dass Morgan Stanley seine Beteiligung an dem Unternehmen ausgebaut hat, was potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen haben könnte. Die vollständige Mitteilung ist auf der Website von Bilfinger SE sowie über den EQS News-Service zugänglich.



    Bilfinger

    +0,08 %
    -1,39 %
    +9,02 %
    +29,44 %
    +149,02 %
    +240,90 %
    +274,30 %
    +193,44 %
    +157,59 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 121,2EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Morgan Stanley erhöht Stimmrechtsanteil an Bilfinger SE auf 5,72 % Am 2. Februar 2026 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über den EQS News-Service verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch Morgan Stanley, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     