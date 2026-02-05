Morgan Stanley erhöht Stimmrechtsanteil an Bilfinger SE auf 5,72 %

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie von Finanzinstrumenten. Am 28. Januar 2026 überschritt Morgan Stanley die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Bilfinger SE. Die aktuellen Stimmrechtsanteile von Morgan Stanley belaufen sich auf insgesamt 5,72 %, bestehend aus 3,14 % direkten Stimmrechten und 2,58 % aus Finanzinstrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Gesamtanteil von 5,18 % auswies, ist dies ein Anstieg.

Am 2. Februar 2026 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über den EQS News-Service verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch Morgan Stanley, eine juristische Person mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA, initiiert wurden.

Die detaillierte Aufschlüsselung der Stimmrechtsbestände zeigt, dass Morgan Stanley & Co. International plc, eine Tochtergesellschaft von Morgan Stanley, 3,02 % der Stimmrechte hält. Die Stimmrechte sind in zwei Kategorien unterteilt: direkte Stimmrechte und solche, die Morgan Stanley zugerechnet werden. Der größte Teil der Stimmrechte, 2,85 %, stammt aus direkt gehaltenen Aktien, während 2,33 % aus verschiedenen Finanzinstrumenten resultieren.

Zu den Finanzinstrumenten zählen unter anderem ein „Right of recall over securities lending agreements“ und ein „Equity Swap“, die beide in der Lage sind, Stimmrechte zu beeinflussen. Diese Instrumente ermöglichen es Morgan Stanley, unter bestimmten Bedingungen Stimmrechte zu beanspruchen, was die Flexibilität und Kontrolle über die Beteiligung an der Bilfinger SE erhöht.

Die Bilfinger SE, mit Sitz in Mannheim, Deutschland, ist ein international tätiges Unternehmen, das Dienstleistungen in den Bereichen Engineering und Anlagenbau anbietet. Die Mitteilung unterstreicht die regulatorischen Anforderungen an die Offenlegung von Stimmrechtsanteilen, die für Transparenz im Aktienmarkt sorgen sollen.

Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung von Bilfinger SE, dass Morgan Stanley seine Beteiligung an dem Unternehmen ausgebaut hat, was potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen haben könnte. Die vollständige Mitteilung ist auf der Website von Bilfinger SE sowie über den EQS News-Service zugänglich.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 121,2EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.