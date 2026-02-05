    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex
    Nordex Group sichert sich zwei große Windenergie-Aufträge in Nordeuropa!

    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Die Nordex Group hat kürzlich zwei bedeutende Aufträge im Bereich der Windenergie erhalten, die ihre Position auf dem Markt für erneuerbare Energien weiter stärken. Am 3. Februar 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass es einen Auftrag über 189 MW von OX2, einem schwedischen Entwickler für erneuerbare Energien, erhalten hat. Dieser Auftrag umfasst die Lieferung und Errichtung von 27 Windenergieanlagen des Typs N163/6.X für den Windpark Fageråsen in der Region Dalarna, Schweden. Die Turbinen werden auf 119 Meter hohen Stahlrohrtürmen installiert und sind speziell für kalte Klimabedingungen ausgelegt, einschließlich eines fortschrittlichen Anti-Icing-Systems, das eine zuverlässige Leistung auch unter extremen Winterbedingungen gewährleistet. Zusätzlich wird Nordex einen umfassenden Premium-Service mit einer Verfügbarkeitsgarantie für bis zu 25 Jahre anbieten. Die Inbetriebnahme des Windparks ist für Anfang 2028 geplant, wobei die ersten Bauarbeiten bereits 2026 beginnen.

    Einen weiteren Auftrag erhielt die Nordex Group am 5. Februar 2026 von der Bürgerwindpark BHU Betriebs GmbH & Co. KG für den Bürgerwindpark Bosbüll Holm Uphusum in Schleswig-Holstein. Dieser Auftrag umfasst die Lieferung von acht Windenergieanlagen des Typs N163/6.X mit einer Gesamtleistung von 56 MW. Die Installation der Turbinen ist für Anfang 2027 vorgesehen, und die Inbetriebnahme soll bis Herbst desselben Jahres abgeschlossen sein. Der Bürgerwindpark wird von rund 400 Kommanditisten betrieben, die gemeinsam in das Projekt investieren und von den Erträgen profitieren. Dies fördert nicht nur die Akzeptanz der Windenergie in der Region, sondern auch die lokale Wertschöpfung.

    Beide Projekte verdeutlichen die strategische Ausrichtung der Nordex Group auf den Ausbau erneuerbarer Energien in Nordeuropa und die enge Zusammenarbeit mit Partnern wie OX2. Mit einer installierten Windenergieleistung von rund 57 GW in über 40 Märkten und einem Umsatz von etwa 7,3 Milliarden Euro im Jahr 2024 zeigt die Nordex Group ihre starke Marktstellung und ihr Engagement für nachhaltige Energielösungen. Die beiden Aufträge sind ein weiterer Schritt in Richtung einer klimafreundlicheren Energiezukunft und stärken die Rolle der Nordex Group als führenden Anbieter von Windenergieanlagen.



