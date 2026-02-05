Merck & Co: Ambitionierte Wachstumsziele 2026 trotz Analystenenttäuschung!

Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat für das Jahr 2026 ambitionierte Wachstumsziele formuliert. Nach einem moderaten Umsatzplus von etwa einem Prozent auf 65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 strebt das Unternehmen einen Anstieg auf 65,5 bis 67 Milliarden Dollar an. Diese Prognose fiel jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die im Durchschnitt mit 67,5 Milliarden Dollar rechneten, was zu einem vorbörslichen Druck auf die Aktie führte. Im frühen Handel konnte die Aktie dennoch um 2,5 Prozent zulegen.

Im Jahr 2025 profitierte Merck insbesondere von einem starken Umsatzwachstum seines Hauptprodukts, dem Krebsmedikament Keytruda. Zudem trugen neue Produkte wie das Bluthochdruckmittel Winrevair und der Pneumokokken-Impfstoff Capvaxive zur Umsatzsteigerung bei. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Unternehmen einen signifikanten Rückgang bei der HPV-Impfung Gardasil, die aufgrund von Problemen in China vorübergehend gestoppt wurde. Trotz eines Gewinnrückgangs von rund 20 Prozent im Schlussquartal konnte Merck im Gesamtjahr einen Gewinn von fast 18,3 Milliarden Dollar erzielen, was einem Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.