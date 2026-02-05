    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck & Co AktievorwärtsNachrichten zu Merck & Co
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merck & Co: Ambitionierte Wachstumsziele 2026 trotz Analystenenttäuschung!

    Merck & Co: Ambitionierte Wachstumsziele 2026 trotz Analystenenttäuschung!
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat für das Jahr 2026 ambitionierte Wachstumsziele formuliert. Nach einem moderaten Umsatzplus von etwa einem Prozent auf 65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 strebt das Unternehmen einen Anstieg auf 65,5 bis 67 Milliarden Dollar an. Diese Prognose fiel jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die im Durchschnitt mit 67,5 Milliarden Dollar rechneten, was zu einem vorbörslichen Druck auf die Aktie führte. Im frühen Handel konnte die Aktie dennoch um 2,5 Prozent zulegen.

    Im Jahr 2025 profitierte Merck insbesondere von einem starken Umsatzwachstum seines Hauptprodukts, dem Krebsmedikament Keytruda. Zudem trugen neue Produkte wie das Bluthochdruckmittel Winrevair und der Pneumokokken-Impfstoff Capvaxive zur Umsatzsteigerung bei. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Unternehmen einen signifikanten Rückgang bei der HPV-Impfung Gardasil, die aufgrund von Problemen in China vorübergehend gestoppt wurde. Trotz eines Gewinnrückgangs von rund 20 Prozent im Schlussquartal konnte Merck im Gesamtjahr einen Gewinn von fast 18,3 Milliarden Dollar erzielen, was einem Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Merck & Co!
    Short
    128,36€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 11,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    106,31€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 9,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Merck befindet sich derzeit in einem Transformationsprozess. Konzernchef Robert Davis betonte, dass die Umstrukturierung des Portfolios gut vorankomme, unterstützt durch die Übernahmen von Verona Pharma und Cidara Therapeutics. Für 2026 erwartet das Management jedoch einen deutlichen Rückgang des Gewinns, da der Kauf von Cidara mit einer Sonderbelastung verbunden ist. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich auf 5,00 bis 5,15 Dollar sinken, nachdem er 2025 um 17 Prozent auf 8,98 Dollar gestiegen war.

    Die Übernahme von Cidara, die im November für rund neun Milliarden Dollar angekündigt wurde, ermöglicht Merck den Zugang zu einer noch nicht zugelassenen Grippe-Prophylaxe, von der das Unternehmen große Erwartungen hat. Insgesamt zeigt Merck eine klare Strategie zur Diversifizierung und Stärkung seines Produktportfolios, auch wenn kurzfristige Herausforderungen und Gewinnrückgänge zu bewältigen sind. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um die gesetzten Wachstumsziele zu erreichen und die Marktposition zu festigen.



    Merck & Co

    -0,60 %
    +11,69 %
    +10,20 %
    +35,42 %
    +14,12 %
    +5,30 %
    +62,63 %
    +139,44 %
    +179,47 %
    ISIN:US58933Y1055WKN:A0YD8Q

    Die Merck & Co Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 118,3EUR auf NYSE (05. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Merck & Co: Ambitionierte Wachstumsziele 2026 trotz Analystenenttäuschung! Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat für das Jahr 2026 ambitionierte Wachstumsziele formuliert. Nach einem moderaten Umsatzplus von etwa einem Prozent auf 65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 strebt das Unternehmen einen Anstieg auf 65,5 bis 67 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     