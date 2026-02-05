Merck & Co: Ambitionierte Wachstumsziele 2026 trotz Analystenenttäuschung!
Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat für das Jahr 2026 ambitionierte Wachstumsziele formuliert. Nach einem moderaten Umsatzplus von etwa einem Prozent auf 65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 strebt das Unternehmen einen Anstieg auf 65,5 bis 67 Milliarden Dollar an. Diese Prognose fiel jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die im Durchschnitt mit 67,5 Milliarden Dollar rechneten, was zu einem vorbörslichen Druck auf die Aktie führte. Im frühen Handel konnte die Aktie dennoch um 2,5 Prozent zulegen.
Im Jahr 2025 profitierte Merck insbesondere von einem starken Umsatzwachstum seines Hauptprodukts, dem Krebsmedikament Keytruda. Zudem trugen neue Produkte wie das Bluthochdruckmittel Winrevair und der Pneumokokken-Impfstoff Capvaxive zur Umsatzsteigerung bei. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Unternehmen einen signifikanten Rückgang bei der HPV-Impfung Gardasil, die aufgrund von Problemen in China vorübergehend gestoppt wurde. Trotz eines Gewinnrückgangs von rund 20 Prozent im Schlussquartal konnte Merck im Gesamtjahr einen Gewinn von fast 18,3 Milliarden Dollar erzielen, was einem Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Merck befindet sich derzeit in einem Transformationsprozess. Konzernchef Robert Davis betonte, dass die Umstrukturierung des Portfolios gut vorankomme, unterstützt durch die Übernahmen von Verona Pharma und Cidara Therapeutics. Für 2026 erwartet das Management jedoch einen deutlichen Rückgang des Gewinns, da der Kauf von Cidara mit einer Sonderbelastung verbunden ist. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich auf 5,00 bis 5,15 Dollar sinken, nachdem er 2025 um 17 Prozent auf 8,98 Dollar gestiegen war.
Die Übernahme von Cidara, die im November für rund neun Milliarden Dollar angekündigt wurde, ermöglicht Merck den Zugang zu einer noch nicht zugelassenen Grippe-Prophylaxe, von der das Unternehmen große Erwartungen hat. Insgesamt zeigt Merck eine klare Strategie zur Diversifizierung und Stärkung seines Produktportfolios, auch wenn kurzfristige Herausforderungen und Gewinnrückgänge zu bewältigen sind. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um die gesetzten Wachstumsziele zu erreichen und die Marktposition zu festigen.
Die Merck & Co Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 118,3EUR auf NYSE (05. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
