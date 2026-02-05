Green Bridge Metals: 4 Millionen CAD für kritische Mineralien gesichert!

Im Rahmen der Platzierung wurden Vermittlergebühren in Höhe von 102.700,01 CAD gezahlt, und es wurden 100.000 Vermittleraktien sowie 855.833 Vermittler-Warrants ausgegeben. Zudem erhielt ein unabhängiger Dritter 333.333 Stammaktien als Administrationsgebühr. Besonders hervorzuheben ist der Erwerb von 6 Millionen Einheiten durch den renommierten Bergbauinvestor Russell Starr, der dem Unternehmen als Sonderberater beigetreten ist. Starr bringt umfangreiche Erfahrung aus der Finanz- und Bergbauindustrie mit, einschließlich seiner früheren Positionen bei Cayden Resources und Trillium Gold Mines.

Green Bridge Metals Corp. hat erfolgreich eine nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen, bei der 33.333.333 Einheiten zu einem Preis von 0,12 CAD pro Einheit verkauft wurden. Dies führte zu einem Bruttoerlös von 4 Millionen CAD. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant, der bis zum 3. Februar 2029 zum Preis von 0,15 CAD ausgeübt werden kann. Der Nettoerlös wird zur Unterstützung der bestehenden Geschäftstätigkeit und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

Green Bridge Metals ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf Projekte mit kritischen Mineralvorkommen in Nordamerika konzentriert. Zu den Hauptprojekten gehören das Serpentine-Projekt und der South Contact District, die bedeutende Kupfer-Nickel- und Titan-Vanadium-Ressourcen enthalten. Das Serpentine-Projekt gilt als eines der größten unerschlossenen Kupfer-Nickel-Vorkommen im Duluth-Komplex.

Die Aktien von Green Bridge haben in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Kurssteigerung von über 158 % verzeichnet, was auf ein wachsendes Vertrauen der Investoren hinweist. Der aktuelle Kurs liegt deutlich über dem Emissionspreis der Privatplatzierung, was als positives Signal für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens gewertet wird. Trotz dieser Kursgewinne bleibt die Aktie auf einem vergleichsweise niedrigen Bewertungsniveau, was potenziellen Investoren attraktive Einstiegsmöglichkeiten bietet.

Das Unternehmen profitiert von drei bedeutenden Megatrends: der Versorgungssicherheit mit kritischen Mineralien, dem steigenden Bedarf durch Elektrifizierung und der politischen Neuausrichtung, die Minnesota als Schlüsselregion für den Rohstoffabbau etabliert. Green Bridge positioniert sich somit als strategischer Akteur im Bereich der kritischen Metalle und der Rohstoffversorgung in Nordamerika.

Die Green Bridge Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,73 % und einem Kurs von 0,173EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.