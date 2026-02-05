Ungarn klagt gegen EU-Importstopp für russisches Erdgas – Was steckt dahinter?

Ungarn hat beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg Klage gegen den von der EU beschlossenen Importstopp für Erdgas aus Russland eingereicht. Außenminister Peter Szijjarto gab dies auf der Plattform X bekannt, kurz nachdem die entsprechende Verordnung im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurde. Auch die Slowakei plant, rechtliche Schritte einzuleiten. Szijjarto argumentiert, dass Ungarn und die Slowakei bei der Entscheidung Ende Januar nicht überstimmt werden durften, da es sich um einen Sanktionsbeschluss handele, der Einstimmigkeit erfordere. Der Rat der EU-Mitgliedstaaten hatte den Importstopp jedoch als handelspolitische Maßnahme eingestuft, für die eine qualifizierte Mehrheit ausreicht.

Die EU hat beschlossen, den Import von Erdgas aus Russland bis spätestens Ende 2027 zu beenden, um die Einnahmen Russlands aus Energieexporten zu verringern, insbesondere im Kontext des Ukraine-Kriegs. Diese Verordnung trat am Montag in Kraft. Ungarn ist stark von russischen Gasimporten abhängig und hat seit Beginn des Krieges keine nennenswerten Schritte unternommen, um diese Abhängigkeit zu verringern. Ministerpräsident Viktor Orban gilt als enger Verbündeter von Wladimir Putin in der EU.