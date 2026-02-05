Ungarn klagt gegen EU-Importstopp für russisches Erdgas – Was steckt dahinter?
Ungarn hat beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg Klage gegen den von der EU beschlossenen Importstopp für Erdgas aus Russland eingereicht. Außenminister Peter Szijjarto gab dies auf der Plattform X bekannt, kurz nachdem die entsprechende Verordnung im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurde. Auch die Slowakei plant, rechtliche Schritte einzuleiten. Szijjarto argumentiert, dass Ungarn und die Slowakei bei der Entscheidung Ende Januar nicht überstimmt werden durften, da es sich um einen Sanktionsbeschluss handele, der Einstimmigkeit erfordere. Der Rat der EU-Mitgliedstaaten hatte den Importstopp jedoch als handelspolitische Maßnahme eingestuft, für die eine qualifizierte Mehrheit ausreicht.
Die EU hat beschlossen, den Import von Erdgas aus Russland bis spätestens Ende 2027 zu beenden, um die Einnahmen Russlands aus Energieexporten zu verringern, insbesondere im Kontext des Ukraine-Kriegs. Diese Verordnung trat am Montag in Kraft. Ungarn ist stark von russischen Gasimporten abhängig und hat seit Beginn des Krieges keine nennenswerten Schritte unternommen, um diese Abhängigkeit zu verringern. Ministerpräsident Viktor Orban gilt als enger Verbündeter von Wladimir Putin in der EU.
In einem anderen Kontext hat die OMV, ein österreichisches Energieunternehmen, seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte ein operatives Ergebnis vor Sondereffekten von 4,6 Milliarden Euro und einen den Aktionären zuzurechnenden Periodenüberschuss von 1,9 Milliarden Euro. Der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug 24,3 Milliarden Euro. Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit lag bei 5,2 Milliarden Euro. OMV hat ein Effizienzprogramm implementiert, das einen positiven Beitrag von über 350 Millionen Euro zum operativen Cashflow geleistet hat.
Die Ergebnisse zeigen, dass das operative Ergebnis im Bereich Energy um 29 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro gesunken ist, was auf negative Markteffekte zurückzuführen ist. Im Bereich Fuels hingegen stieg das operative Ergebnis um 20 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis im Bereich Chemicals um 71 Prozent auf 784 Millionen Euro zulegte. OMV plant, die Dividende auf 4,40 Euro pro Aktie zu erhöhen, was eine Steigerung von über 30 Prozent über vier Jahre darstellt. Der Vorstand betont die Robustheit des Unternehmens und die Fortschritte in der Transformation zu einem nachhaltigen Energieunternehmen.
Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,65 % und einem Kurs von 3,501USD auf Ariva Indikation (04. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
