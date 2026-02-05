Hyatt Regency Wien: MHP Hotel AG übernimmt Andaz und startet neues Kapitel!

Das Hotel, das 2019 eröffnet wurde und 303 Zimmer, darunter 44 Suiten, umfasst, befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Schloss Belvedere im 10. Wiener Gemeindebezirk. Die architektonische Gestaltung des Gebäudes, entworfen vom Wiener Architekturbüro Archisphere, bezieht sich auf das kulturelle Erbe des Schlosses und dessen Bauherrn, Prinz Eugen von Savoyen. Der Wechsel von der Lifestyle-Marke Andaz zur klassischen Marke Hyatt Regency, die für zeitlosen Stil und hohe Servicequalität steht, spiegelt die Neupositionierung des Hotels wider.

Die MHP Hotel AG hat am 2. Februar 2026 den Betrieb des Hotels Andaz Vienna am Belvedere übernommen und wird es ab April 2026 unter der Marke Hyatt Regency führen. Diese Entscheidung ist Teil einer Franchisevereinbarung mit Hyatt und markiert einen bedeutenden Schritt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens, das sich auf das Premiumsegment urbaner Businesshotels konzentriert. Gleichzeitig hat die WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, eine Tochtergesellschaft der DekaBank, das Eigentum an der Immobilie erworben.

Mit über 2.000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche, einschließlich eines großen Ballsaals und zahlreicher Meetingräume, richtet sich das Hotel insbesondere an Businessgäste und Konferenzen. Dr. Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel AG, betont, dass das Rebranding als Hyatt Regency Vienna eine neue Entwicklungsphase für das Hotel einleitet und gleichzeitig Kontinuität für Gäste und Partner gewährleistet. Auch Hyatt sieht die Partnerschaft positiv und hebt hervor, dass das Hotel unter der Marke Andaz in nur sechs Jahren zu einer festen Größe in Wien geworden ist.

Die MHP Hotel AG plant, während des gesamten Übergangsprozesses den Betrieb des Hotels aufrechtzuerhalten. Das bestehende Team wird weiterhin beschäftigt, und alle bestehenden Reservierungen sowie Verträge werden übernommen, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Die Transaktion wird juristisch von mehreren Kanzleien begleitet, und die MHP Hotel AG erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzbeitrag von rund 25 Millionen Euro aus dem Betrieb des Hyatt Regency Vienna.

Die MHP Hotel AG, gegründet 2012 und mit Sitz in München, ist eine unabhängige Hotel-Investment- und Management-Plattform, die innovative Betreiberkonzepte für Premium-Hotels entwickelt. Mit dieser Übernahme und dem geplanten Ausbau ihrer Präsenz in Wien, einschließlich der Eröffnung eines Autograph Collection Hotels in Stuttgart im Jahr 2028, verfolgt die MHP Hotel AG eine klare Wachstumsstrategie im europäischen Markt.

Die MHP Hotel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,420EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.