KSB SE: Starkes Wachstum 2025 trotz Herausforderungen – Umsatz über 3 Mrd. €!

Die KSB SE & Co. KGaA, ein führender Hersteller von Pumpen und Armaturen mit Sitz in Frankenthal, hat für das Geschäftsjahr 2025 vorläufige Geschäftszahlen veröffentlicht, die ein anhaltendes Wachstum trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zeigen. Der Auftragseingang stieg um 2,9 % auf 3,203 Milliarden Euro, wobei das vierte Quartal mit 755 Millionen Euro besonders stark abschnitt. Bereinigt um Währungseffekte hätte der Anstieg sogar 5,6 % betragen. Besonders das Segment Pumpen verzeichnete ein Wachstum von 6,1 % auf 1,760 Milliarden Euro, unterstützt durch einen 12,5 %igen Anstieg im Wassermarkt. Die Segmente Energie und Petrochemie/Chemie wuchsen ebenfalls, während der Auftragseingang im Bereich KSB SupremeServ aufgrund einer geringeren Nachfrage nach Ersatzteilen um 1,7 % auf 1,031 Milliarden Euro zurückging.

Der Umsatz überschritt erstmals die 3-Milliarden-Euro-Marke und erreichte 3,035 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 2,3 % entspricht. Auch hier war das Pumpensegment mit einem Umsatzplus von 4,3 % auf 1,618 Milliarden Euro führend, während das Segment Armaturen ein moderates Wachstum von 1,3 % auf 404 Millionen Euro erzielte. Im Bereich KSB SupremeServ blieb der Umsatz mit 1,013 Milliarden Euro nahezu stabil, trotz eines währungsbedingten Rückgangs im Bergbaumarkt.