KSB SE: Starkes Wachstum 2025 trotz Herausforderungen – Umsatz über 3 Mrd. €!
Die KSB SE & Co. KGaA, ein führender Hersteller von Pumpen und Armaturen mit Sitz in Frankenthal, hat für das Geschäftsjahr 2025 vorläufige Geschäftszahlen veröffentlicht, die ein anhaltendes Wachstum trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zeigen. Der Auftragseingang stieg um 2,9 % auf 3,203 Milliarden Euro, wobei das vierte Quartal mit 755 Millionen Euro besonders stark abschnitt. Bereinigt um Währungseffekte hätte der Anstieg sogar 5,6 % betragen. Besonders das Segment Pumpen verzeichnete ein Wachstum von 6,1 % auf 1,760 Milliarden Euro, unterstützt durch einen 12,5 %igen Anstieg im Wassermarkt. Die Segmente Energie und Petrochemie/Chemie wuchsen ebenfalls, während der Auftragseingang im Bereich KSB SupremeServ aufgrund einer geringeren Nachfrage nach Ersatzteilen um 1,7 % auf 1,031 Milliarden Euro zurückging.
Der Umsatz überschritt erstmals die 3-Milliarden-Euro-Marke und erreichte 3,035 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 2,3 % entspricht. Auch hier war das Pumpensegment mit einem Umsatzplus von 4,3 % auf 1,618 Milliarden Euro führend, während das Segment Armaturen ein moderates Wachstum von 1,3 % auf 404 Millionen Euro erzielte. Im Bereich KSB SupremeServ blieb der Umsatz mit 1,013 Milliarden Euro nahezu stabil, trotz eines währungsbedingten Rückgangs im Bergbaumarkt.
Regionale Unterschiede zeigen, dass der Umsatz in Europa um 2,9 % und im Mittleren Osten/Afrika um 7,6 % gestiegen ist, während Asien/Pazifik stagnierte. KSB erwartet für 2025 ein EBIT, das über dem Vorjahr liegt und im prognostizierten Korridor von 235 bis 265 Millionen Euro liegt, wobei Transformationskosten für SAP S/4HANA bereits berücksichtigt sind.
Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, betont, dass das Unternehmen trotz globaler Spannungen und Handelshemmnissen seine Stärken ausspielen konnte und 2025 als eines der besten Geschäftsjahre in der Unternehmensgeschichte verzeichnen kann. Für 2026 rechnet KSB mit anhaltend schwierigen Bedingungen, plant jedoch, den Wachstumskurs fortzusetzen.
Die finalen Geschäftszahlen werden am 26. März 2026 veröffentlicht. Analysten schätzen das EPS für 2026 auf 99,02 Euro und diskutieren einen möglichen Aktiensplit, um den hohen Kurs der KSB-Aktie attraktiver zu gestalten.
Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 1.110EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.
