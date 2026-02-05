ATX steigt um 1,32%: AT&S glänzt mit Rekordzahlen und Anlegeroptimismus!

Marktexperte Andreas Lipkow stellte fest, dass die Handelsschwankungen an den Rohstoffmärkten abnehmen und der Fokus nun auf der Berichtssaison sowie den bevorstehenden Makrodaten liegt. Eine Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Vergabe von Firmenkrediten zeigte eine gestiegene Nachfrage im Euroraum und in Österreich. Die bevorstehende Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag könnte ebenfalls für Bewegung sorgen. Zudem könnte eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran die Kauflaune der Anleger ankurbeln.

Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstag mit einem positiven Abschluss aufgewartet. Der Leitindex ATX verzeichnete einen Anstieg von 1,32 Prozent und schloss bei 5.733 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigten die wichtigsten europäischen Börsen ein uneinheitliches Bild. Besonders hervorzuheben war das steirische Technologieunternehmen AT&S, das mit beeindruckenden Zahlen aufwartete.

AT&S war der klare Gewinner des Tages. Der Halbleiterproduzent meldete einen Umsatzanstieg von 10 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/26. Das Betriebsergebnis verbesserte sich von minus 1,4 Millionen Euro auf plus 34 Millionen Euro. Die Aktie schloss mit einem Plus von 12,02 Prozent bei 46,60 Euro und verzeichnete damit einen Anstieg von 268 Prozent im Jahresvergleich.

Die Erste Group erhielt von Barclays eine positive Einschätzung für das vierte Quartal, wobei das Kursziel von 106,00 auf 118,00 Euro angehoben wurde. Die Aktie schloss mit einem Plus von 0,45 Prozent bei 110,80 Euro. Auch die Raiffeisen Bank International (RBI) wurde von Barclays analysiert, wobei das Kursziel von 36,0 auf 39,0 Euro angehoben wurde. Die RBI-Aktien gaben im Verlauf nach, schlossen jedoch mit einem Plus von 1,5 Prozent.

Frequentis meldete ebenfalls positive Zahlen und steigerte den Umsatz von 480 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 580 Millionen Euro im Jahr 2025. Der operative Gewinn stieg von 32 auf 47 Millionen Euro. Die Aktie schloss mit einem Plus von 2,7 Prozent. Im internationalen Kontext waren Stahlaktien gefragt, was auch der heimischen Voestalpine zugutekam, die mit einem Zuwachs von 2,3 Prozent abschloss. Insgesamt waren nur wenige ATX Prime-Papiere im Minus, wobei Austriacard Holding mit einem Rückgang von 1,8 Prozent am stärksten betroffen war.

