Voltatron AG: Wichtige Finanzberichte 2026 – Alle Termine im Überblick!

Der erste Bericht ist der Jahresfinanzbericht, der sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache am 16. April 2026 veröffentlicht wird. Die entsprechenden Links zu den Berichten sind auf der Unternehmenswebsite zu finden. Neben dem Jahresfinanzbericht wird auch der Konzern-Jahresfinanzbericht am selben Datum veröffentlicht, was darauf hinweist, dass die Voltatron AG sowohl ihre Einzel- als auch ihre Konzernzahlen transparent machen möchte.

Die Voltatron AG hat am 2. Februar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung erfolgt gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und wurde über den EQS News-Service verbreitet. Die Voltatron AG, mit Sitz in Fürth, Deutschland, gibt bekannt, dass mehrere wichtige Finanzberichte in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

Zusätzlich zu den Jahresberichten plant die Voltatron AG die Veröffentlichung von Halbjahresberichten. Der Finanzbericht für das zweite Quartal (Q2) wird am 13. August 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens, seine finanzielle Lage regelmäßig zu kommunizieren und den Investoren zeitnahe Informationen zu bieten.

Des Weiteren sind zwei Quartals- bzw. Zwischenmitteilungen vorgesehen. Die erste Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr wird am 13. Mai 2026 veröffentlicht, während die zweite für das zweite Halbjahr am 12. November 2026 folgt. Auch diese Berichte werden in beiden Sprachen verfügbar sein, was die internationale Ausrichtung der Voltatron AG unterstreicht.

Die Vorabbekanntmachung hebt die Bedeutung der Transparenz und der rechtzeitigen Informationsweitergabe für die Aktionäre und die Öffentlichkeit hervor. Durch die Bereitstellung von Finanzberichten in zwei Sprachen zeigt die Voltatron AG, dass sie eine breite Zielgruppe ansprechen möchte, einschließlich internationaler Investoren.

Insgesamt signalisiert die geplante Veröffentlichung der Finanzberichte ein starkes Bekenntnis zur Corporate Governance und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Voltatron AG ist bestrebt, ihre finanziellen Ergebnisse klar und verständlich zu kommunizieren, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und ihre Marktposition zu festigen. Die Informationen sind auf der Unternehmenswebsite unter den angegebenen Links zugänglich, was den Zugang zu den Berichten erleichtert.

Die Voltabox Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 4,555EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.