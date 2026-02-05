Elmos Semiconductor: Dividende steigt um 50% – Anleger jubeln!

Der Chipkonzern Elmos Semiconductor hat angekündigt, trotz kürzlich enttäuschender Geschäftszahlen seine Ausschüttungen an die Aktionäre erheblich zu erhöhen. Der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, hat ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 10 Millionen Euro beschlossen. Zudem soll die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 um 50 Prozent auf 1,50 Euro je Aktie angehoben werden. Dies führt zu einer Gesamtausschüttung von rund 36 Millionen Euro, was eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Die Anleger reagierten positiv auf diese Nachrichten, was sich in einem Anstieg der Elmos-Aktie um 1,6 Prozent im nachbörslichen Handel niederschlug. Die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 wird das Unternehmen am 24. Februar 2026 veröffentlichen. Im dritten Quartal 2025 berichtete Elmos von einem Umsatzrückgang um 10 Prozent auf 140,8 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang wurde auf die Umstellung auf ein neues IT-System und die damit verbundenen Auftragsverschiebungen zurückgeführt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel um 25 Prozent auf 31,7 Millionen Euro, während die EBIT-Marge um drei Prozentpunkte auf 22,5 Prozent sank. Im Vergleich zum Vorquartal gab es jedoch positive Entwicklungen.