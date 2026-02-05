    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor
    Elmos Semiconductor: Dividende steigt um 50% – Anleger jubeln!

    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Der Chipkonzern Elmos Semiconductor hat angekündigt, trotz kürzlich enttäuschender Geschäftszahlen seine Ausschüttungen an die Aktionäre erheblich zu erhöhen. Der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, hat ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 10 Millionen Euro beschlossen. Zudem soll die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 um 50 Prozent auf 1,50 Euro je Aktie angehoben werden. Dies führt zu einer Gesamtausschüttung von rund 36 Millionen Euro, was eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

    Die Anleger reagierten positiv auf diese Nachrichten, was sich in einem Anstieg der Elmos-Aktie um 1,6 Prozent im nachbörslichen Handel niederschlug. Die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 wird das Unternehmen am 24. Februar 2026 veröffentlichen. Im dritten Quartal 2025 berichtete Elmos von einem Umsatzrückgang um 10 Prozent auf 140,8 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang wurde auf die Umstellung auf ein neues IT-System und die damit verbundenen Auftragsverschiebungen zurückgeführt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel um 25 Prozent auf 31,7 Millionen Euro, während die EBIT-Marge um drei Prozentpunkte auf 22,5 Prozent sank. Im Vergleich zum Vorquartal gab es jedoch positive Entwicklungen.

    Die Entscheidung zur Erhöhung der Ausschüttungen wird als strategischer Schritt zur Stärkung des Vertrauens der Investoren in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens gewertet. Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender von Elmos, betonte, dass die neue Ausschüttungspolitik ein klares Zeichen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung setze. Elmos plant, einen wesentlichen Teil des Nettobarvermögens über Dividenden und strukturierte Aktienrückkäufe an den Kapitalmarkt zurückzuführen, wobei die zukünftige Geschäftsentwicklung und das Marktumfeld berücksichtigt werden.

    Das Rückkaufprogramm soll zwischen dem 24. Februar und dem 31. März 2026 durchgeführt werden. Der Kaufpreis für die eigenen Aktien wird auf maximal 10 Millionen Euro festgelegt, ohne Erwerbsnebenkosten. Elmos, ein führender Anbieter von Mikrochip-Lösungen für die Automobilindustrie, sieht sich als Treiber globaler Megatrends wie autonomes Fahren und Elektromobilität. Die bevorstehenden Zahlen und der Ausblick auf 2026 werden am 24. Februar veröffentlicht, was zusätzliche Klarheit über die zukünftige Geschäftsentwicklung bringen dürfte.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



