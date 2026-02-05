Einzelhandel in Deutschland: Pessimismus trotz Umsatzplus – Was erwartet uns 2026?

Trotz dieser pessimistischen Aussichten hat der Einzelhandel im Jahr 2025 besser abgeschnitten als erwartet. Laut dem Statistischen Bundesamt stieg der Umsatz preisbereinigt um 2,7 Prozent, was teilweise auf die Umstrukturierung eines großen Onlinehändlers zurückzuführen ist, bei dem es sich vermutlich um Amazon handelt. Der HDE selbst verzeichnete ein moderateres Umsatzplus von 1,5 Prozent, da seine Berechnungen den Einzelhandel im engeren Sinne betrachten.

Die Einzelhandelsbranche in Deutschland steht vor einer herausfordernden Zukunft, geprägt von Kaufzurückhaltung und Unsicherheiten. Eine Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter rund 600 Unternehmen zeigt, dass fast die Hälfte der Befragten (49 Prozent) für 2026 mit sinkenden Umsätzen rechnet. Nur 23 Prozent erwarten ein Umsatzwachstum, während 29 Prozent von stabilen Erlösen ausgehen. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth betont, dass die Verbraucher aufgrund der angespannten weltpolitischen Lage verunsichert sind, insbesondere bei größeren Anschaffungen.

Der Onlinehandel bleibt ein Lichtblick in der Branche. Der HDE prognostiziert für 2026 ein preisbereinigtes Umsatzplus von 3,5 Prozent, da immer mehr Verbraucher die Vorteile des Onlinekaufs nutzen. Allerdings wird kritisiert, dass ein erheblicher Teil des Wachstums asiatischen Händlern wie Shein und Temu zugutekommt, was zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen führt. HDE-Präsident Alexander von Preen fordert daher ein strengeres Vorgehen gegen diese Plattformen.

Der stationäre Handel hingegen sieht sich mit einem kontinuierlichen Rückgang konfrontiert. Die Zahl der Einzelhandelsgeschäfte in Deutschland ist seit 2015 von 372.000 auf etwa 300.000 gesunken. Während einige Ketten wie Action und Decathlon expandieren, schließen andere, wie Kodi und Depot, zahlreiche Filialen. Der Handel befindet sich in einem Umbruch, wobei der reine Produktverkauf an Bedeutung verliert und Dienstleistungen sowie Erlebnisse an Relevanz gewinnen.

Die Verbraucherstimmung bleibt angespannt, da viele Menschen aufgrund von Preissteigerungen besorgt sind, ihren Lebensstandard nicht halten zu können. Laut einer IFH-Umfrage planen 42 Prozent der Befragten, ihre Konsumausgaben zu reduzieren, insbesondere in den Bereichen Mode und Wohnen. Dennoch gibt es Anzeichen einer leichten Verbesserung der Konsumlaune, was auf steigende Einkommenserwartungen und nachlassende Inflationssorgen zurückzuführen ist. Der HDE bleibt jedoch vorsichtig und erwartet für 2026 einen Gesamtumsatz von etwa 697 Milliarden Euro, was einem nominalen Anstieg von nur 0,5 Prozent entspricht.

